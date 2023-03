Alma Bollo echa en cara a Katerina Safarova que base su paso por ‘Supervivientes 2023’ en liarse con un chico

Si hay que nunca falla en Supervivientes, además de las situaciones extremas que viven los concursantes, son las carpetas que surgen de la convivencia. El año pasado Anabel Pantoja y Yulen Pereira se convirtieron en la pareja de la edición.

Este año ya hay quien apunta manera. Artùr Dainese ya comentado que, de primeras, le llaman la atención Adara Molinero y Katerina Safarova. Y parece que el primer acercamiento ha tenido lugar con la rusa.

Él vive en Tierra de Nadie y ella en Playa Fatal, pero solo les separa una valla a través de la cual han empezado a conocerse con muchos de sus compañeros como testigos y comentando la jugada.

El primer tonteo

Katerina, Artùr, Sergio Garrido y Jonan Wiergo estaban hablando en la valla cuando ella aseguraba que “con él puedo hablar en ruso. Le puedo decir cositas”, informaba. Y finalmente, Sergio y Jonan les dejaban a solas para que se fueran conociendo.

Desde la distancia, Arelys Ramos, Alma Bollo y Ginés Corregüela eran testigos de la conversación que mantenían y no dejaban de comentar. "Esto ya me toca la moral y me supera, a tu casa", se quejaba Alma.

Katerina le decía al modelo que el lunes era su cumpleaños y hacía 25. Cuando él le dice que tiene 32, no se corta y le dice que pensaba que era más joven. “Pensaba que tenías como 27”, le dice provocando su sonrisa.

“Ay, que le está tirando los tejos a Artùr”, soltaba Ginés. “Conclusión y resumen, le encanta Kat a Artùr, al final el romance no va a ser con tu hermano”, sentenciaba Jonan cuando llegaba junto al resto de sus compañeros. Recordemos que Manuel Cortés, durante su salto al helicóptero ya habló de la rusa.

“Si no es un sevillano es un italiano. La película se llama Busco un romance”, aseguraba Alma. Un comentario que muchos han interpretado como una prueba de la educación machista de la hija de Raquel Bollo o de la rabia que le da que pueda elegir a Artùr en lugar de a su hermano.

Traición

Y es que la historia de Katerina con los hermanos Bollo tiene aristas. Por lo visto, en la pre convivencia, entre la que fuera tentadora de La isla de las tentaciones y Manuel, hubo un tonteo que ha llevado a ver la nominación de la rusa a Alma, como una traición.

Por este motivo, el programa los ha reunido a los tres en Playa Escondida. Manuel le explica que ha vuelto a ver la nominación en la que Kat, al ser líder, tiene que dar una nominación directa y asegura que tiene ganas de llorar, pero que esto es un juego y que, como ve a Alma como un rival fuerte, la acaba nominando a ella. Después de eso pide explicaciones.

“No quiero discutir ni sentirme atacada”, empieza diciendo ella. “Sinceramente yo llevo varios días pensando por qué me ha pasado esto, porque, al principio, ni yo misma podía encontrar una razón real de por qué lo he hecho. Estaba super nerviosa, no podía hablar, mi cabeza iba a mil, me acaba de tirar de un helicóptero, me quería morir en ese momento, aparte me ponen un collar y me dicen que tengo que nominar. Me empieza a ir la cabeza a mil y Alma estaba a mi lado y me tranquiliza y me dice que lo haga con el corazón. Y me he asustado y he dicho lo primero que se me ha pasado por la cabeza porque no tenía una razón para nominar”, explicaba.

También le preguntó si recordaba lo que le había dicho antes de llegar a la playa, algo que no iba a desvelar porque se considera un caballero. Pero dejó claro que no le concordaban las explicaciones de Katerina con sus actos.

Veremos cómo evoluciona la cosa, el caso es que a una parte de la audiencia no le ha gustado demasiado que se acorrale así a una concursante y así lo ha expresado.

Pero de verdad han llevado a Katerina para que los bollos le den un tirón de orejas por haber nominado a Alma? Estos quién se han creído que son? #ConexiónHonduras1 — Lola Raisin (@Madolova) March 5, 2023 Pues nada a partir de ahora cómo a alguien se le ocurra nominar a Alma o Manuel, queda directamente nominado y se queda sin comer 3 días porque los protegidos de BULLDOGTV son intocables. Qué maldita verguenza lo que están haciéndole @Supervivientes a Katerina. #ConexionHonduras1 — CANARION (@ElCanarionaso_) March 5, 2023 Me parece lamentable la actitud que está teniendo Alma Bollo con Katerina.



Que alguien le diga a esa chica que Katerina no le debe absolutamente nada y vive su concurso y hace lo que le da la gana, que se conocen de 10 días por dios… #ConexionHonduras1 — 🎙Srto Milá (@SrtoMila) March 6, 2023 Ahora resulta que Katerina le debe lealtad absoluta a los Bollos, no puede hablar con ningún chico, ni puede llorar uff que ascoooo #ConexionHonduras1 — Rocio Carrasco Queen ✵❤️ (@RCarrascoQueen) March 6, 2023 Alma Bollo no me gusta nada. Se sigue victimizando constantemente cuando Katerina ha dicho que ha cometido un ERROR. No para de machacarla. Estaba nerviosa y no quería nominar a nadie porque se llevaba bien con todos. Pensaba que a su amiga la perdonaría. #ConexionHonduras1 — 𝘔𝘶𝘺 𝙍𝘼́𝘽𝘼𝙂𝙊 (@MuyRabago) March 6, 2023 La encerrona que le están haciendo a la Katerina, de verdad que no puedo con los bollo 🤮 #ConexiónHonduras1 — ✵ #RocioCarrascoNoMiente ✵ (@Hidekel04) March 5, 2023

Aquí hay trama.