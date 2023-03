Llega la primera sanción a ‘Supervivientes 2023’ por una importante imprudencia de Bosco Blach Martínez Bordiú

Este domingo noche se estrenaba Conexión Honduras de este Supervivientes 2023 con Ion Aramendi al frente. Y no ha tenido una noche fácil con el aviso de abandono de Patricia Donoso o los frentes abiertos con los hermanos Bollo. Tampoco se lo han puesto fácil los concursantes inmunes que daban por fin su salto en helicóptero.

Bosco Blach Martínez Bordiú aseguraba que era un sueño para él saltar y que lo iba a cumplir. Lo que no sospechábamos es que lo haría con acrobacia incluida que no ha gustado nada a la organización.

Lo de saltar del helicóptero es una de las tradiciones del concurso y la primera gran prueba de fuego para los supervivientes, pero es algo a lo que se tiene mucho respeto por el riesgo que conlleva.

Bosco ya empezaba fuerte. Explicaba que le habían prohibido hacer volteretas porque es peligroso y pedía que le dejaran hacer el record del salto más alto. “Marte me han dicho que es muy bonito”, contestaba cuando el presentador le preguntaba desde dónde quería saltar.

Mientras subían el helicóptero, Bosco se marcaba unos cantecitos y le dedicaba el salto a todos los que lo estaban viendo. Y, haciendo caso omiso a todas las recomendaciones, saltaba con un mortal hacia atrás que Ion celebraba en un primer momento, pero que luego tenía consecuencias.

Sanción

“Si no es el más, es uno de los saltos más artísticos que he visto”, aseguraba Ion, “ya sabía yo que este chico es un poco cabra, se le ha ido la olla”. De hecho, Kiko Matamoros, desde plató, ya dejaba caer que a la organización no le habría sentado muy bien su osadía.

“Es un salto de alto riesgo, es peligroso de verdad, que hay una altura importantísima. Bosco no tenía que haber hecho eso”, decía finalmente Ion. “Va a estar sancionado, que lo sepáis, aunque sea un salto artístico, porque es muy peligroso, si le hubiera pasado algo…”, terminaba diciendo.

Finalmente, decidían que su salto no entrase en la encuesta de cuál había sido el mejor de la noche y, por tanto, no optaba a recompensa alguna. La elegida como mejor saltadora era Raquel Mosquera.

Ahora sí, todos han cumplido con el bautismo del programa.