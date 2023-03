Anuel AA revoluciona las redes con un frase que todos ya hemos escuchado: ¿una nueva indirecta?

Anuel AA tiene a sus fans completamente revolucionados. Y es que hace unos días publicó Más Rica Que Ayer, una canción de sonidos urbanos que llega con una letra cargada de mensajes que no han pasado desapercibidos. ¿Es una indirecta a su ex Karol G? Muchos de sus seguidores lo tienen claro.

Pues bien. Parece que el puertorriqueño quiere ir más allá y ha alimentado los rumores de esta indirecta con una frase que ha compartido en sus redes y que inmediatamente ha dividido la opinión de los usuarios.

Y es que el verso de "Tú no eres Shakira ni yo Piqué" no es la única indirecta que podría hacerle a la intérprete de Mañana Será Bonito después de su colaboración con la de Barranquilla. "Los hombres no lloran, los hombres facturan", dice en la descripción de su última galería de fotos publicada en Instagram. Le acompañan los hashtags #MasRicaQueAyer y #Rompecorazones.

En las imágenes, nuestro protagonista aparece con un modelito total white y posa a la cámara haciendo una peineta. También presume de la medalla de diamantes que cuelga en su cuello y de las joyas que luce en sus manos.

Como mencionamos en líneas anteriores, estas palabras han escocido a algunos usuarios y han sido aplaudidas por otros. Y es que el artista sabe qué palabras usar para llevarse la atención de todos ellos de una forma u otra. Sobre todo después de haber anunciado su ruptura con Yailin La Más Viral y del estreno del disco Mañana Será Bonito, que es uno de los trabajos con más empoderamiento de la que fue su pareja Karol G.

Sea como sea, el último lanzamiento de Anuel AA ha traído también una sorpresa. Maluma hace una aparición estelar al final de su videoclip y con él ha compartido unas fotos en el estudio de grabación que nos dejan muy claro que se avecina una colaboración entre estos dos referentes del género. Habrá que esperar para conocer más detalles sobre ella, pero la noticia no ha tardado en revolucionar a todos sus fans.

Y tú, ¿crees que las palabras de Anuel AA son una clara indirecta?