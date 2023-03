Rauw Alejandro acaba en el hospital con el hombro dislocado tras su concierto de Atlanta

Rauw Alejandro ha terminado la noche del 6 de marzo en el hospital. El cantante puertorriqueño, que se encuentra inmerso en la gira mundial de presentación de su último disco, Rauw Alejandro Saturno World Tour, llenaba la pasada noche el Gas South Arena de Duluth para celebrar con sus fans sus últimos éxitos. Todo un espectáculo que, sin embargo, hacía que acabase con el hombro dislocado tras el show.

Rauw Alejandro a través de Instagram Stories / Instagram Stories / @rauwalejandro

"Se me salió el hombro de sitio pero terminamos el show. LOS QUIERO CC ATLANTA GRACIAS POR ROMPERLAAA ESTA NOCHE CONMIGO" comentaba el artista junto a una fotografía en Instagram Stories, donde también se podía ver a su mánager Eric Duars haciendo las veces de enfermero.

After Party en el hospital

Una situación que parece no haber ido más allá y sobre la que el propio cantante volvía a bromear en un vídeo posterior esta madrugada. Con DJ set incluido Rauw Alejandro convertía su habitación de hospital en el after party del concierto e informaba a sus seguidores de su estado: "Me dieron un par de medicamentos y estoy con una loquera activo". No hay que preocuparse.

Y es que pese a los inconvenientes el cantante puertorriqueño no ha dudado en seguir compartiendo stories y tiktoks de los asistentes a sus conciertos y agradecer en las últimas horas todo el cariño recibido en su show, que hasta el mes de mayo recorrerá las arenas de Estados Unidos y Canadá para después visitar México y cruzar el charco hasta nuestro país, donde tiene hasta ocho fechas confirmadas entre los meses de agosto y septiembre, donde actuará en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el Wizink Center de Madrid y el Estadio Olímpico La Cartuja de Sevilla.

"SaTOURno ya despegó!! y aquí un poco del comienzo" publicaba hace 24 horas en su feed de Instagram con un carrusel de fotos de lo que está siendo su paso por Estados Unidos a principios de este mes de marzo. Un momento profesional para el artista que no podría ir mejor con el lanzamiento de su tema Como Amigos junto a Chris Wandell, el cumplimiento de un sueño tras rodar un videoclip en Japón y los rumores de su colaboración con Rosalía cada vez más fuertes tras unas recientes declaraciones de la catalana en la alfombra roja de los Billboard Women In Music Awards. Además, la pareja formará parte de los cameos especiales de la segunda temporada de Soy Georgina, que llegará a Netflix el próximo 24 de marzo.

A nosotros nos gusta todo de Rauw Alejandro y esperamos que este pequeño inconveniente no retrase los shows planteados para los próximos días y semanas.