Ana Mena comparte una playlist con las canciones y artistas que inspiraron 'Bellodrama'

Queda muy poquito para tener Bellodrama en nuestras manos. Menos de tres semanas nos separan del lanzamiento del segundo disco de Ana Mena, que llegará al mercado y las plataformas el próximo 24 de marzo.

De momento hemos podido escuchar 6 de las 15 canciones que componen el disco: Se iluminaba y A un paso de la luna (los dos bonus tracks del disco que la cantante ha querido incluir en este proyecto y que fueron claves a la hora de abrirse camino en el mercado español e italiano), Música ligera, Las 12, Un clásico y Me he pillao x ti.

Las últimas semanas están siendo momentos de intensa promoción por parte de la cantante, que no solo se ha dedicado a sacar singles a lo largo de los últimos meses sino a mantener altas las expectativas de sus fans con otros movimientos: el anuncio del primer Wizink Center de su carrera dentro del Bellodrama Tour, la firma exclusiva de la edición vinilo de los discos o la creación de una cuenta secundaria donde comparte una faceta más humana de sí misma al mismo tiempo que avanza detalles del proceso de creación de su disco son una prueba de ello.

Las canciones que inspiraron 'Bellodrama'

En las últimas horas, además, Ana Mena ha querido regalar a sus seguidores una lista de Spotify en la que ha compartido algunas de las canciones y artistas que la inspiraron para crear este esperado segundo disco: "Seguro que me quedan temas x meter y la seguiré actualizando en estos días. Disfrutadla" comentaba a través de su Instagram Stories.

Ana Mena a través de Instagram Stories / Instagram Stories / @anamenaoficial

Una lista con 16 canciones de artistas muy diversos en las que se entremezclan los temas en español, inglés e italiano, abriendo con Rosas de La Oreja de Van Gogh y cerrando con The One That Got Away de Katy Perry, que refleja muy bien esta idea de bailar y llorar a la vez, uno de las ideas principales que sustentan el concepto del álbum.

Sunrise de Simply Red, Corazón de poeta de Jeanette, Honey de Kehlani, Odio de Romeo Santos y Drake, Nostálgico de Rvssian y Rauw Alejandro, Sabor a ti de Luis Miguel, Love Language de SZA, Il mio amico de Madame con Fabri Fibra o Ancora, Ancora, Ancora de Mina son solo algunos de los temas que forman parte de esta playlist, que de momento supera los 58 minutos de duración.

Toda una mezcla de estilos y géneros que han inspirado a Ana Mena para hacer su propio homenaje al pop y para ofrecer uno de los discos más esperados del año a nivel nacional. No podemos esperar a que sea nuestro.