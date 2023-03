Por fin llega el momento de Elena que todo el mundo esperaba en ‘La isla de las tentaciones’

Pasan los días en La isla de las tentaciones y los sentimientos cada vez están más confusos en ambas villas del programa. El próximo lunes veremos cómo la historia entre Marina y Manuel empieza a hacer aguas.

En el avance Laura le pregunta a Marina qué le pasa y ella le cuenta que “estaba hablando con Miguel y de repente viene Manu y me ha cogido de la mano y me ha llevado con él”. “Es que es super celoso”, interviene Elena. La cosa se pone tensa.

Empiezan las discusiones entre ellos y Manuel cada vez está más incómodo en la villa. “Hay una persona que está hablando mierdas de mí desde el primer día que he llegado”, les dice a muchos de sus compañeros de villa.

Por cierto, que, tensión, la que debió sentir el equipo cuando las chicas decidieron cargarse las luces de la tentación.

“No sé en qué momento fuiste tú el que me pediste espacio a mí”, le dice Keyla a Adrián. Y es que la pareja, tras su beso, parece más distante que nunca.

Mientras, Laura prospera con Saúl. “Es que me gustas muchísimo, que se nota”, le confesaba ella a él después de que él se hubiera declarado ya en varias ocasiones. Y es que llegó el pico entre ellos.

Naomi también se ha besado con Napoli tras ver cómo Adrián caía en la tentación, pero no todo es de color de rosa. “Ayer estaba mal y solo te tenía a ti para hablar y yo a ti no te veo para llegar y decirte, ‘oye, estoy en la puta mierda’”, le reprochaba.

Hoguera de las chicas

Llegarán nuevas hogueras y, esta vez sí, Elena estará en la suya. “Están todos enamorados”, se burlaba Naomi. “En el momento que le vea en persona sé que me voy a romper”, reconocía Marina. Y, por fin, llegó el momento que todos esperaban con Elena, ya ha pedido la hoguera de confrontación. Algo que ha hecho muy feliz a muchos.

Mientras Laura descubre que Alejandro es vengativo, algo que ella desconocía. “Me costaría mucho no perdonarle”, confesaba Naomi sobre la infidelidad de Adrián.

Hoguera de los chicos

Los chicos también volverán a enfrentarse a las imágenes de sus chicas. “No quiero hablar mal de mi novia, pero lo que he visto me parece hipócrita”, asegura Manuel. “Yaiza me hace sentir cosas que a lo mejor hace tiempo que no sentía”, confiesa Álex.

Aunque la reacción más dramática es la de Adrián cuando descubre la infidelidad de Naomi. “Yo me piro, que estoy hasta los cojones ya, me piro, que le den por culo, tío, qué asco nano, qué asco, tío”, dice mientras se dirige descamisado, directamente al mar donde es golpeado por una ola.

Está claro que todavía queda mucho sufrimiento por ver, muchas dudas, muchos acercamientos y muchos distanciamientos.