La madre de Elena llega a su encuentro con David en ‘La isla de las tentaciones’ a ritmo de Rosalía y se lía

A Sandra Barneda le acusa gran parte de la audiencia de sentir más empatía con los chicos de la sexta edición de La isla de las tentaciones que con las chicas, pero lo cierto es que ha defendido a María Brun ante la madre de Elena.

Silvia llegaba a la hoguera para encontrarse con David y lo hacía al ritmo de Malamente de Rosalía. Y es que llegaba muy flamenca, y no es para menos al enterarse de que su yerno había caído en la tentación y estaba haciendo sufrir a su hija.

“A ver qué es lo que pasa aquí”, decía mientras recorría el camino de las antorchas y David no dejaba de suspirar consciente de lo que se le venía encima. Eso sí, hay que decir que mantuvo las formas en todo momento y que no sabía dónde meterse cuando le tocó ver junto a su suegra las imágenes más tórridas de su relación con María.

La hoguera más incómoda

“¿Qué has hecho?”, le preguntaba. “La he liado”, respondía él. “Había que ser inteligentes David. Ella no se merecía esto. Yo os tenía como la pareja perfecta, aposté por vosotros a tope. ¿Tú a qué has venido aquí?”, le decía la suegra que quería saber lo que había pasado.

“Me he liado con otra chica”, le confesaba David. “Éramos la pareja de la Barbie y el Ken y el Ken me deja a la Barbie y te buscas a la muñeca chochona. Cambias a mi Barbie, a mi florecita y te lías con la muñeca chochona”, decía Silvia.

“A mí se me ha caído el mundo encima. Yo me he dejado llevar. Ni ella se merece esto, ni Elena se merece esto”, acertaba a decir David que no encontraba las palabras para expresar cómo se sentía en ese momento. Menudo marrón.

Y lo peor estaba por llegar, veían juntos las imágenes de la infidelidad. “Ay madre, qué vergüenza”, decía él antes de que se encendiese la tablet, “qué fuerte”.

Llamada de atención

Después de ver las imágenes, Silvia le dejaba caer que no salía favorecido. Él intentaba taparse la cara, pero ella no le dejaba. Tras ver las imágenes insistía en lo de la muñeca chochona y David salía en defensa de María.

“Silvia, se llama María y ella es soltera y no tiene pareja”, le recordaba Sandra Barneda en una llamada de atención. “Como madre, es normal que reaccione así, ¿no?”, preguntaba Silvia. “Metiéndote con María, no”, le decía contundente la presentadora.

“Siento haber reaccionado así, lo siento, disculpas por haber reaccionado así, pero una madre se tiene que poner en mi lugar”, decía completamente rota. Y eso que todavía había más imágenes que ver. Silvia tenía que ver a David en plena acción con María. “Mira tú, el caballito de mar sale a trotar”, decía Silvia. Sin duda, un momento incómodo para ambos.

“Cuando repites es porque tienes claras las cosas con esta chica, ¿no?”, le decía. “Tampoco me gusta verme así, la verdad, pero somos jóvenes, nos hemos gustado, sí es verdad que me he olvidado un poco de Elena, me he dejado llevar hasta el final, no me hace gracia verme así, me da un poco de vergüenza, pero es algo normal que hace todo el mundo. Si he conocido a una chica, me ha gustado, ¿qué hago?”, preguntaba David.

Volvía a defender a María cuando Silvia la comparaba con un helado. “Mataba por David, todo el que la rodea sabe lo que era David para ella”, decía la madre de Elena emocionada que tiene claro que su hija debería abandonar la isla sola.

Finalmente, la hoguera terminaba y Silvia le deseaba todo lo mejor e, incluso, le daba un beso, pero consciente de que ya había dejado de ser su yerno.

Reacción a las críticas

La semana pasada vimos la llegada de David a la villa y cómo les contaba a sus compañeros el momento entre risas y menciones al culo de María. Un comportamiento que ha sido muy criticado en redes sociales estos días.

Él ha querido contestar en un storie: "Estuve súper rayado después de esa hoguera y lo pasé fatal, se me ve rayado hasta al levantarme al día siguiente. Mi expresión es de reírme siempre y pienso que en la hoguera no falté al respeto. A veces no soy consciente de donde estoy y suelto comentarios desafortunados, como a cualquier persona que grabaran 24 horas, pero es imposible seguir explicándolo todo porque no me vais a entender".

En el avance hemos visto que Elena pide hoguera de confrontación, veremos si hay reencuentro y en qué términos.