Lady Gaga, la última gran incógnita de los Oscar 2023

La primera ceremonia de entrega de los Premios Oscar después del bofetón que Will Smith le dió a Chris Rock está a la vuelta de la esquina. Y la organización no quiere que ningún detalle quede a la improvisación. Para ello ha preparado un espectáculo de gran altura con algunas de las mejores actuaciones musicales que recordamos. Casi todas las canciones nominadas al galardón estarán presentes con la única incógnita de Lady Gaga.

La cantante que dio vida a Hold my hand, la canción central de la banda sonora de Top Gun Maverick que es una de las candidatas al Oscar, todavía no ha sido anunciada por la Academia de Hollywood para subirse al escenario.

Y la principal razón para ello es que la Germanotta se encuentra inmersa en el rodaje de la secuela de Joker y el plan de grabación parece que no podría permitirle estar en la ceremonia. Joker Folie a Deux impediría a la Germanotta hasta estar presente en la alfombra roja y acudir a la gala.

Sin embargo son muchos los rumores que indican que Lady Gaga sí estaría presente en la ceremonia de entrega de los Oscar 2023. Todo ello pese a que en el adelanto que vivimos en los Globos de Oro ninguna de las estrellas pop mainstream consiguieron el premio.

El gran atractivo de la noche será la actuación de Rihanna interpretando Lift me up en la que será su segunda aparición de los últimos 8 años. Además de la de Barbados también sonará Applause de Sofia Carson y Diane Warren; This is a life de Stephanie Hsu, David Byrne y Son Lux; y Naatu Naatu de Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava.

El Dolby Theatre sigue expectante para recibir a las grandes estrellas del cine, la música, la moda, el entretenimiento y mucho más este próximo 12 de marzo (en la madrugada del 13 de marzo en horario espanol). A las actuaciones ya confirmadas y a la incógnita de Lady Gaga hay que sumarle la actuación de Lenny Kravitz en la parte In Memoriam de la gala en la que recordarán a las estrellas fallecidas en el último año.

¿Conseguirá Rihanna su primer premio Oscar? ¿Logrará repetir Lady Gaga aunque en una categoría diferente? ¿Eres de Black Panther, de Top Gun Maverick...?