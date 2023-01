Una popstar podría llevarse un Premio Oscar 2023: Estas son las artistas nominadas

Las nominaciones de los Premios Oscar 2023 ya están fuera, dejando claro que cambiarán el curso de muchas películas estrenadas el pasado año. Puede que títulos como Almas en Pena de Inisherin o Todo a la vez en todas partes acaben por ser grandes triunfadoras, aunque hay otra categoría que siempre es de lo más llamativa: la de mejor canción original.

A través de los años, este galardón ha reconocido a artistas tan dispares como Bob Dylan, Eminem, Jorge Drexler, Adele o Billie Elish; aunque también ha dejado nominados a otros como Sebastián Yatra o Beyoncé. Y en la 95ª edición de los galardones no es para menos, pues hay otra lista de cuatro artistas en la que dos pueden presumir de una carrera y trayectoria de muchos años en el pop.

Sus canciones pueden valerles un Premio Oscar, algo que sin duda marcaría un antes y un después en su carrera —a excepción de una de ellas, que ya lo ganó en 2018—. Se especulaba en que la batalla por el premio estaría entre Taylor Swift, Rihanna y Lady Gaga, aunque finalmente son solo las dos últimas las que están en la lista.

No son las únicas, eso sí. Las canciones originales de Tell it like a woman, Todo a la vez en todas partes y RRR también están nominadas; aunque en sus firmas no aparecen estrellas de la magnitud global como la intérprete de Lift me up y Hold my hand. Algo que puede hacer que la cosa entre ellas... O no.

El pop y los Oscar

No hay que irse muy lejos para ver que Lady Gaga no es ninguna extraña en esto de la Academia. Está claro que para ella la otra pasión más allá de lo musical es la interpretación, algo que pudo explotar al máximo en Ha nacido una estrella (2018); donde se llevó el Oscar a Mejor Canción Original y una nominación a Mejor Actriz.

No le supo a poco, porque llegó a compaginar toda su era Chromatica con la campaña por La Casa Gucci. Ahí no lo ganó, pero con Top Gun Maverick parece apostarlo todo a la música. De hecho, su breve gira por estadios de 2022 incluyó su tema para la película como colofón final del show.

En el caso de RiRi, todo parece formar parte de una estrategia de lo más inteligente para seguir alimentando su comeback con una estatuilla más en su palmarés; en este caso, la más codiciada del séptimo arte. Después de años de haber lanzado Anti, la de Barbados decidió apostar por una banda sonora para su gran regreso. ¿Por qué?

Alberto Palao, periodista musical, lo tuvo claro cuando se dio a conocer el estreno del sencillo: "Lift Me Up podría ser la heredera natural de All The Stars. Con estos precedentes no nos extraña que Rihanna haya querido volver a la música de la mano de Black Panther". Sin duda, un movimiento de lo más inteligente, teniendo en cuenta que además será de lo más comentado después de su gran actuación de la Superbowl.

Se lo lleve quien se lo lleve, está claro que los Oscars —y el cine— han salido ganando. Las dos artistas han dado a sus fans verdaderos temas de los que estar orgullosas; así como sus demás oponentes han sabido dar con la clave de cómo una sola canción puede conectar con la esencia de la película. Ahora solo queda esperar: empieza la cuenta atrás.

Empieza la cuenta atrás.