Rihanna actuará en la ceremonia de entrega de los Oscar

Rihanna ha vuelto a hacer historia. La Academia de cine estadounidense ha confirmado a la artista de Barbados como una de las actuaciones musicales durante la ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2023 que se celebrarán el próximo 12 de marzo (madrugada del 13 de marzo en horario español).

Riri se convertirá en la primera mujer de la historia que protagoniza los dos mayores espectáculos de la industria en EE UU en un mismo año: el descanso de la Super Bowl y la gala de los Oscar. Solo un solista logró este hito antes: Phil Collins en 2000. Aunque en aquella ocasión el mítico batería de Genesis no fue el cabeza de cartel del descanso de la Super Bowl sino un artista más dentro de una actuación coral.

La cantante sí que ha conseguido ser la única protagonista del show musical del descanso del mayor evento deportivo e incluso consiguió eclipsarlo. Porque todo el mundo recordará su gigantesca y espectacular puesta en escena y su forma de anunciar su segundo embarazo sobre las plataformas volantes de su actuación.

Rihanna interpretará Lift me up, la primera de las dos canciones que supusieron su regreso musical después de más de un lustro sin publicar temas inéditos. El hit se convirtió en el eje central de la banda sonora de Black Panther Wakanda Forever y sirvió como paso previo al estreno de Born again, la segunda de las participaciones de la intérprete en la BSO de la película.

Muchxs han querido ver en este anuncio el paso previo a que la solista de Barbados logre levantar su primer Oscar. Sin embargo la competencia no será sencilla ya que entre las candidatas al Oscar figuran otros grandes nombres de éxito internacional como Diane Warren, Lady Gaga o David Byrne. La cantante ya ha conseguido batir a otros nombres como Taylor Swift, Selena Gomez o The Weeknd que estaban en la lista de precandidatos pero no pasaron el corte.

Rihanna podría convertirse en protagonista por partida triple de la mayor fiesta del cine en EE UU: por un lado con su actuación, por el otro con su posible victoria a la Mejor Canción y finalmente por su paso por la alfombra roja donde su barriga de embarazada podría robar todos los titulares de la noche.

And the Oscar goes to...