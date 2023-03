La banda sonora de ‘Titanic’ como nunca la has escuchado: Así suena ‘My Heart Will Go On’ en versión rock

Pensar en Titanic es pensar automáticamente en un clásico del pop: My Heart Will Go On, de Céline Dion. Pero... ¿qué pasaría si la canción central de la banda sonora hubiera tomado otros derroteros, como por ejemplo, haberse creado en un ambiente rock?

Pues no hace falta imaginárselo mucho, porque desde el Tonight Show de Jimmy Fallon han hecho realidad nuestras más disparatadas ilusiones. El programa ha contado con la invitación estelar de Nicole Schrezinger, la ex de Pussycat Dolls, que ha sido quien ha protagonizado el momentazo y cambio de registro.

La artista se ha sometido a la popular Ruleta musical de Imitaciones y se ha enfrentado al reto de cantar My Heart Will Go On al estilo de Led Zeppelin. ¿Y cuál ha sido el resultado? Sencillamente espectacular.

Wheel of Musical Impressions: Nicole Scherzinger Performs "My Heart Will Go On" as Led Zeppelin

Acompañada por la banda del late night en directo y las palmas de todos los presentes, Nicole se ha puesto en la piel de la banda, sacando su vena más rockera. La artista ha hecho absolutas virguerías con su voz, dejando a presentador, público y resto de artistas invitados con la boca abierta y totalmente obnubilados con su talento.

El 25 aniversario de Titanic

Este 2023, el popular film de James Cameron ha cumplido 25 años. La película es una de las más taquilleras de la historia —con una recaudación de más de 2.187 millones de dólares— y, con motivo de su aniversario, el pasado mes de febrero se proyectó por tiempo limitado en gran cantidad de cines a lo largo y ancho de nuestra geografía coincidiendo con San Valentín. De esta maanera, el gran acontecimiento que fue el hundimiento del Titanic volvió a la gran pantalla para hacernos partícipes, una vez más, de la romántica historia de amor protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio.