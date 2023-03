Mireya Bravo, sobre el éxito relativo de Operación Triunfo: “Hay que pagar las cosas”

Mireya Bravo se hizo popular gracias a su participación en Operación Triunfo 2017, donde nos dejó actuaciones tan memorables como Ni un paso atrás, Cuando nadie me ve o Comiéndote a Besos. Seis años después, la de Alhaurín de la Torre ha charlado con LOS40 sobre su pasado, así como del presente —con la publicación de su nuevo single Indestructible— y del futuro que le depara esta nueva etapa tan ilusionante para ella.

De su paso por el talent show, hemos querido saber cómo vivió el 20º aniversario, que reunió a diferentes concursantes de todas las ediciones para recordar lo mejor de La Academia. "Fuimos al edificio de Gestmusic y allí volvimos recordar aquellos nervios de principiante; porque no teníamos ni puñetera idea de qué iba a pasar, de lo que íbamos a hacer ese día y fue una sensación de hacer balance, de pensar 'quién me iba a decir a mí que me iba a pasar todo esto, que iba a llegar donde he llegado, que he cantado donde he cantado'. Es muy fuerte. También me gustó el hecho de que estuviéramos los de OT, no todos, pero los que fuimos se creó un muy buen rollo y fueron súper majos. Fue increíble de verdad", describe.

"Y si ahora mismo me dice Noemí Galera: ¿te vienes a OT otra vez? Yo diría que sí. Sería yo y actuaría igual, disfrutando, empapándome de las clases que teníamos y aprendiendo mucho. Seguiría con esa misma idea y no iría a ganar como se nos dijo en un primer momento. Iría a trabajar y a empaparme de todo lo que me enseñaron los profesores... Y no cambiaría nada: yo soy muy transparente. Si acerté, acerté y si la lié, pues la lié, pero volvería a ser 100% yo", comenta.

¿Con quién sigue en contacto de sus excompañeros?

A la pregunta de si aún sigue en contacto con sus compañeros de edición, Mireya destaca que su famoso grupo de WhatsApp sigue activo. "Por ahí vamos hablando", dice, aunque no con mucha asiduidad, porque "es verdad que cada uno tiene su vida, vive en un sitio diferente —los de Madrid están más en contacto; es normal—. Cuando a lo mejor venimos alguno para la capital con tiempo de antelación echamos mano al teléfono y, si alguien puede, nos vemos. Pero hablamos todos, más o menos", añade.

Ahora bien, por privado, una de las personas con la que más guarda relación es Juan Antonio. Con él mantiene una bonita amistad desde entonces y, de vez cuando, les gusta ponerse al día sobre sus últimas novedades: "Solemos hablarnos para ver cómo estamos. Yo le pregunto por su niño que está enorme, guapísimo... Y ya aprovecho para preguntarle por la familia y demás".

OT y otros realities: concurso cuyo éxito es relativo

Participar en un reality show no es garantía de nada. A lo largo de la historia de Operación Triunfo, muchos son los jóvenes que se han quedado ya no solo a las puertas de entrar en La Academia, sino que, a pesar de estar entre los favoritos de la audiencia semana a semana, una vez se han enfrentado al mundo real, su carrera musical no ha llegado a despegar, por los motivos que sean.

Qué vas a hacer si no ha surgido la cosa, tienes que trabajar...

No todos tienen la suerte de dar con el sonido, aparecer en el momento oportuno y contar con el apoyo suficiente para sacar adelante sus proyectos. Por ello, durante los últimos años, han surgido en redes sociales varios rumores sobre ciertos concursantes de OT 2017 que han tenido que buscar salidas profesionales lejos de la industria musical. Sobre estas especulaciones, Mireya Bravo opinar que "hay que pagar las cosas". "Si no vives de la música, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa? No pasa absolutamente nada, como si me tengo que ir a un supermercado a trabajar, no voy a ser menos por eso. Todo trabajo es digno. Qué vas a hacer si no ha surgido la cosa, tienes que trabajar... Te haces adulta y hay más cosas que pagar: ser autónomo no es barato; tienes hijos, casa que mantener...", justifica.