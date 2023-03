Entrevista a Sebastián Cortés: “Mi principal objetivo es que la gente se lo pase bien y se desinhiba de todo”

Entrevistamos a Sebastián Cortés, un artista con personalidad y sonido propio que será una de las revoluciones del 2023. Con tan solo 21 años acaba de presentar el mixtape Todo ha cambiado para siempre. Un proyecto que muestra una evolución sonora, artística y conceptual sin perder la esencia única del artista.

Su pasión por la música comenzó desde pequeño y se dio a conocer gracias a canciones como Borracho o Me da la vida. Canciones con un estilo Lofi/ Bedroom pop que nos amenizó la vida en tiempos de pandemia. Ligeramente después de estas publicaciones llegó su mayor éxito comercial junto a Alba Reche, La Posada, un tema que acumula millones de reproducciones en plataformas digitales. Gracias a estos trabajos consiguió firmar con el sello discográfico Warner.

Ahora mismo está en una nueva etapa musical que se ve reflejado en el nuevo trabajo, una recopilación de 11 canciones para salir de la zona de confort y consagrarse como artista. En esta obra se junta a grandes talentos como Delgao o Daniel Sabater. Cabe mencionar que todas las canciones están compuestas, escritas y producidas por Sebastián Cortés, un artista 360 de los que cada vez quedan menos.

Gracias también a todxs lxs que estáis apoyando la mixtape y por vuestros comentarios y reviews, me siento muy muy afortunado y sobretodo agradecido con todxs vosotrxs, mil gracias por hacer mi música vuestra :)



Nos vemos en los concis 💙💙💙💙 https://t.co/SL3HQQbmJg — Sebastián Cortés (@sebascortesg) February 18, 2023

A continuación, en nuestra entrevista con él, repasamos su trayectoria, influencias que le han ayudado e inspirado a lo largo de su carrera.

P: Canciones que hice en mi habitación, fue tu primer disco. ¿Cómo cambió tu vida esta composición?

SC: Me cambió de tal manera que me hizo encontrarme a mí mismo por primera vez en una situación que me hizo sentirme artista. Fue un trabajo largo que supuso el hecho de darme cuenta que era capaz de hacer canciones, componerlas y producirlas de una forma que me gustaba. Es mucho tiempo y cariño que puse en el proyecto y se palpa cuando la escuchas.

P: Canciones como Borracho, Cuando estabas aquí o Me da la vida contienen letras muy profundas. ¿Cuál es la base de inspiración de estas letras?

SC: Todo lo que escribo se basa en mi vida, en mi experiencia y las emociones que he vivido a lo largo de estos años.

P: Con este cúmulo de canciones y éxito, fichaste por un sello discográfico como Warner, ¿Ha cambiado de algún modo tu forma de componer en algún modo?

SC: No, no cambió nada. Sigo siendo el mismo artista con las mismas ambiciones y misma ilusión, pero ahora con más presupuesto (se ríe).

P: Acabas de publicar tu segundo álbum de estudio, Todo ha cambiado para Siempre, y has cambiado notablemente tu sonido. ¿A qué se debe esta evolución?

SC: Se debe a que el primer disco sonaba acorde a mis conocimientos y mis recursos. Ahora después de varios años he estado trabajando y perfeccionando mis habilidades para mejorar como productor. Entonces, este nuevo disco está más trabajado y tiene nuevos sonidos porque he aprendido más y soy capaz de crear mejor contenido.

P: Nunca lo hicimos, es una canción que habla del amor, ¿qué proceso creativo llevas a cabo para representar el amor en las canciones?

SC: Esta canción surgió hace algo más de dos años y para llevarlo a cabo tuve que meterme en los adentros de mis memorias para desarrollar esta idea.

P: Entre tú y yo, con Delgao es prácticamente un ritmo de electrónica, ¿cómo ha sido salir de tu zona de confort con esta canción?

SC: Me he salido de mi zona de confort gracias a lo que he mencionado previamente, el conocimiento y el trabajo ha sido clave para ser capaz de hacer una canción así. No he salido de mi zona de confort en cuanto a gustos musicales, yo siempre he consumido este tipo de música, pero nunca me había parado a componer este estilo.

P: Otra de las canciones más destacadas es La noche se pasa, ¿cómo surgió este tema?

SC: Esta canción surge con mi ex novia en mi casa y nos habíamos sentado a hacer música juntos de risas y en una de estas salió de repente entre bromas. Fue ahí cuando vimos que esta canción tenía algo distinto y ya me puse a componer de manera más seria. Surgió de forma muy orgánica.

P: Además, te encuentras de gira, tocas el 10 de marzo 2023 en Madrid, ¿qué esperas de este concierto?

SC: Espero reventarlo, va a ser un show increíble. Pero mi principal objetivo es que la gente se lo pase bien y se desinhiba de todo, el mundo está un poco raro y hace falta unión y cariño. Creo que un evento así para desconectar es de agradecer y ese es mi objetivo, que la gente venga a disfrutar y se olvide de sus problemas.

P: ¿Cómo ves la escena de la música en España?

SC: La escena de la música de España creo que está en el momento más rico de la historia. Creo que hay una propuesta artística variada y muy potente. Desde hacía mucho tiempo no se juntaba tanto talento y ahora estamos en una situación en la que la escena brilla sola, en España hay una mina de oro artística. Por ejemplo, Quevedo hace dos años apenas se le reconocía y hace nada fue número uno mundial. Hay artistas haciendo giras por latinoamérica a todo trapo como Rusowski. Cada vez hay más artistas increíbles.

Con esto cerramos la entrevista con el cantante, si no le conocías, te recomendamos profundamente escuchar con atención sus canciones, seguro que no te decepcionan.