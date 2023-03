Rosa López comparte su impactante cambio físico: “A mí los moldes no me gustan”

Feliz por dentro y más aún por fuera, así se encuentra Rosa López en estos momentos de su vida. La que fuera ganadora de la primera edición de Operación Triunfo se encuentra mejor que nunca y no hay más que ver sus redes sociales para comprobarlo.

La granadina luce la mejor versión de sí misma tras conseguir adelgazar más de 40 kilos, cumpliendo a raja tabla una dieta de lo más saludable y una estricta rutina de ejercicios. Entrenamientos de fuerza, rutina de tonificación en diferentes partes del cuerpo como brazos, piernas y abdomen.

La artista no ha tenido ningún problema en hablar abiertamente sobre los alimentos veganos que ha incluido en su alimentación: "Me va de maravilla el mundo vegetal, me hace sentirme libre y conectada a todo y a todos", manifestaba. El comer bien y el deporte, sin duda, le han acercado a sentirse más a gusto con ella y, al final, eso es lo realmente importante.

Un antes y un después

Está tan orgullosa de ella, que no es para menos, que ahora ha querido echar la vista atrás y abrir el baúl de los recuerdos para mostrar su impactante cambio físico con un texto de lo más natural.

"Una vida luchando por encajar, por reconocerme, por conocer mis límites y superarlos. Hasta que realmente te vas dando cuenta que el camino es exclusivamente tuyo, en el que encuentras paz y empiezas a cuidar de ti como haces con los demás", empezaba escribiendo Rosa López.

La artista ha querido recalcar las veces que la vida o incluso nosotros mismos nos obligamos a encajar en un lugar donde a veces no es nuestro sitio: "La vida nos coloca en un molde en el que tenemos que hacer todo lo posible por encajar". Así ha querido explicar que después de tantos años y de un largo de proceso de superación, ha conseguido abrir los ojos: "A mí los moldes no me gustan".

"Me encanta arrancarle vida a la vida, me va mucho eso de trabajar para sentirme bien conmigo misma y valorar/saborear mejor cada lienzo vivido. Al final nuestra esencia es la que tratamos de esconder y, sin embargo, es la que manda y la que genera y da luz a nuestro ser", terminaba escribiendo en un mensaje body positive que no ha dejado indiferente a sus seguidores.

Una publicación que en apenas unas horas ya acumula más de diez mil me gusta y muchos mensajes de apoyo. Entre ellos, algunos de sus compañeras de profesión y amigos más cercanos.