Primera ceremonia de salvación en ‘Supervivientes 2023’ con un nominado menos

El hecho de que Supervivientes lleve tantos años emitiéndose hace que se creen ciertas tradiciones con las que cuenta la audiencia año tras año. Y una de ellas la vivimos este martes noche en Tierra de nadie: la ceremonia de salvación.

Partíamos con cuatro nominados: Jaime Nava, Diego Pérez, Alma Bollo y Ginés Corregüela. Solo uno será el expulsado, pero, de momento, uno de ellos se ha caído de la lista y llegará más tranquilo a la palapa el próximo jueves.

Este año, en lugar de sentarse para ver si le caía encima un cubo de barro, la manera de conocer si siguen nominados o se salvan lo hacen a bordo de un destartalado barco desde que iban cayendo al mar. Algo que ya vimos en la edición de 2019.

Ceremonia

La primera era Alma que sigue nominada. “Está claro que hoy no es un buen día para Alma”, decía Laura Madrueño que era la encargada de ir cortando las cuerdas de los tablones para que fueran cayendo al agua. “A nadie le gustaría irse el primero y a mí me gustaría aguantar lo máximo que pueda”, aseguraba Jaime Nava antes de saber quién era el siguiente en caer que era Ginés.

Los dos fatales eran los primeros en caer y sólo quedaba saber cuál de los dos royales seguía nominado y cuál se convertía en el más querido del público. Diego Pérez se salvaba de su primera nominación.

“Hay que felicitar hoy a Diego que ha conseguido salvarse de la nominación el jueves, esa sí que es una gran recompensa”, decía Carlos Sobera desde Madrid. Algunos colaboradores encontraban una explicación a esta votación asegurando que “quieren sacar a Diego pero lo mantienen por Lola, para dejarle más tiempo con Horus”. Y es que, mientras Diego esté en la isla, su ex, Lola, se quedará con la custodia de Horus, el perro de la discordia tras su separación en La isla de las tentaciones.

“Alma, pobrecita, hoy no está siendo ni tu día en Honduras, ni tu noche en España. Te quitan los huevos, tienes discusiones, sigues nominada… pero no te preocupes que mañana será otro día seguro”, le decía el presentador a la hija de Raquel Bollo a la que hemos visto llorar por no haber ganado la prueba de recompensa y no haber podido comer espaguetis con albóndigas.

“Yo sigo aquí que me quiero quedar y que estoy bien, que lloro porque soy competitiva y no me gusta perder las pruebas, que hambre no estoy pasando”, aseguraba para tranquilizar a todos.

Veremos quién de los tres se convierte en el primer expulsado de esta edición, pero será el jueves que viene con Jorge Javier Vázquez.