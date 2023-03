Jonan Wiergo deja sin huevos rotos a Alma Bollo en ‘Supervivientes 2023’ y la audiencia se posiciona

Este martes noche vivimos el estreno de Supervivientes: Tierra de Nadie con Carlos Sobera y supimos cuál de los cuatro nominados se salvaba de cara a la expulsión del jueves. Diego Pérez respira aliviado mientras Alma Bollo, Jaime Nava y Ginés Corregüela siguen nominados.

Como le dijo el presentador a la hija de Raquel Bollo no había sido un buen día para ella. La vimos llorar al perder su equipo la prueba de recompensa y ver cómo los de la otra playa podían comer espaguetis y albóndigas mientras que ella no podía.

Tampoco le fue bien en el juego del amigo invisible envenenado en el que se repartían recompensas y castigos. Entre las recompensas de los royales, estaban desde una porción de pizza hasta una hamburguesa. Entre los castigos, el más duro, sin duda, era el de tener que estar sin poder tumbarse ni sentarse de sol a sol.

En el caso de los fatales, uno de ellos podría comerse un donut y otro unos huevos rotos, pero otro tendría que recoger 500 almendras al día en una playa donde no abundan precisamente. Uno a uno fueron repartiendo estos castigos y recompensas.

Reparto

El primer castigo iba para Arelys Ramos a la que le va a tocar recoger esas 500 almendras al día. Ella, por su parte, castigaba a Katerina Safarova a no tocar el agua porque “se pasa demasiado tiempo en el agua y tiene actitudes que no me gustan”.

Asraf Beno le daba los huevos rotos a Alma Bollo, pese a que ese mismo día habían discutido. Un regalo de la paz, “claro que sí, es familia”, aseguraba el novio de Isa Pantoja. Ella le devolvía el favor dándole el donut. Ginés Corregüela le regalaba el pepino a Jonan Wiergo y a él le quedaba, por tanto, cocinar y repartir.

Jonan era el último de los fatales en poder elegir y le daban la opción de cambiar lo que le había tocado a Ginés por el castigo o recompensa de otro de sus compañeros. Elegía quitarle a Alma los huevos y dárselos a su compañero dejándole a ella la tarea de cocinar y repartir porque tanto él como ella habían comido tarta el día anterior.

Alma, sin huevos

No se imaginaba la que se iba a liar cuando Alma se enterara del cambio que le había quitado la oportunidad de comerse unos huevos rotos. “Venga ya, tronco, todo me pasa a mí”, reaccionaba al enterarse de la noticia y ver cómo Ginés se comía su plato delante de ella.

Algunos han criticado la decisión de Jonan, pero gran parte de la audiencia ha aplaudido su gesto y lo han entendido a la perfección y así lo han manifestado en redes.

En Playa Royale le tocaba cuidar el fuego a Diego Pérez; no poder sentarse ni tumbarse de sol a sol, a Patricia Donoso; una zanahoria gigante a Manuel Cortés; una porción de pizza a Adara Molinero; una hamburguesa a Gema Aldón y a Jaime Nava, encargarse de preparar los cebos para pescar.