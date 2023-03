Take That: ‘How Deep Is Your Love’, la “guinda del pastel” que marcó el adiós de la boyband

En Marzo de 1996, inmediatamente después de anunciar su disolución definitiva, Take That lanzó su último single. Era también el primero del grupo como cuarteto, ya que Robbie Williams se había marchado el año anterior. Eligieron despedirse con ‘How deep is your love’ - versión del clásico de los Bee Gees - porque tenían un objetivo: “demostrar que todavía podíamos hacer una versión a estas alturas de nuestra carrera y hacerlo muy bien”. El single se convirtió en su último nº1 en Reino Unido hasta su regreso en 2006 con ‘Patience’. La ‘guinda del pastel’ llegó acompañada de un último e impactante vídeo que simbolizaba la muerte de la ‘boy band’.

El último capítulo de Take That

En el verano de 1995, Robbie Williams decidió abandonar Take That cuando la banda estaba en medio de su cuarta gira, Nobody Else Tour. El resto decidió continuar con los conciertos hasta el final del recorrido en el mes de Octubre. No les importó salir a los escenarios por primera vez siendo un cuarteto. Pero solo cuatro meses después de concluir el tour, Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen y Jason Orange anunciaron oficialmente su separación. El 13 de Febrero de 1996 fue el día elegido.

Como es habitual, la ‘boy band’ se despidió con un recopilatorio que contenía sus ‘grandes éxitos’: “Representa los cinco últimos años de nuestra vida en un solo álbum”. Tan solo había una canción nueva. Aunque tenía casi 20 años de existencia, era la primera grabación del grupo como cuarteto: la versión del clásico de los Bee Gees: How Deep is your love.

“Queríamos demostrar…”

"Queríamos demostrar que todavía podíamos hacer una versión a estas alturas de nuestra carrera y hacerlo muy bien”, explicó Gary Barlow en el libro ‘1000 UK #1 Hits’. Recordamos que Take That ya había grabado alguna versión y con resultados excelentes. Por ejemplo, en su álbum debut de 1992, incluyeron Could it be magic - tema original de Barry Manilow – con el que ganaron su primer gran premio a Mejor Single Británico en los Brit Awards.

Los chicos de Take That en una foto de 1996 / Getty Images/Fiona Hanson - PA Images

Casualmente, el 19 de Febrero de 1996, cuando no había pasado ni una semana desde que informaran de su separación, acudieron a los Brit Awards. Además de recoger los premios a Single y Vídeo del Año (por Back for good), salieron al escenario del Earls Court a cantar. Y el tema que interpretaron fue How deep is your love.

Una muerte simbólica

El lanzamiento del último single de la banda, en el mes de marzo, llegó acompañado de un singular vídeo, que nada tenía que ver con el romanticismo del tema, ya que era una especie de mini película de terror, de apenas 4 minutos, dirigido por Nicholas Brandt. En la primera escena aparecen los cuatro miembros del grupo, en un oscuro sótano, atados a sillas con gruesas cuerdas. Entra entonces la secuestradora, la modelo inglesa Paula Hamilton, que interpreta a una siniestra mujer rubia, vestida de rojo hasta los pies, con no muy buenas intenciones. La fan obsesiva y psicópata señala a Gary Barlow en particular (vocalista del tema) y marca su cara con las puntas de un tenedor que termina hundido en su garganta.

Take That - How Deep Is Your Love (Official Video)

How Deep is your love era también el clip de despedida de Take That. Lo más significativo es su escena final, cuando la mujer de rojo les lleva al borde de un acantilado, todavía atados a las sillas, y empuja a Gary. Los otros seguirán pronto el mismo destino. Los impactantes últimos segundos del clip, con el asesinato de los cuatro, es una obvia analogía de la muerte del grupo.

La “guinda del pastel”

La versión de la popular composición de Bee Gees se convirtió en el octavo y último nº1 de Take That en Reino Unido (hasta 2006, cuando publicaron Patience), donde permaneció durante tres semanas. La canción también lideró las listas en Dinamarca, Irlanda, Italia y España. En LOS40 llegó a lo más alto de la lista el 13 de Abril de 1996.

Maurice Gibb, Robin Gibb y Barry Gibb / Getty Images/GAB Archive

Era la “guinda del pastel” para Take That, como lo fue igualmente para Bee Gees. Los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb la habían escrito en 1977 por encargo. Estaban en el estudio Château d'Hérouville, en Francia, y el productor Robert Stigwood les llamó desde Los Ángeles. Les pidió "5 ó 6" canciones para una película “de bajo presupuesto” en la que estaba trabajando. La película en cuestión no era otra que ‘Fiebre del sábado noche’. Contaba Barry Gibb a Gary Barlow, en su espacio de BBC Radio 'We write the songs', que tras aceptar el encargo: “Empezamos a escribir... y creo que ‘How deep in your love’ fue la guinda en el pastel".

En tan solo dos semanas trabajando en el estudio Château d'Hérouville, en Francia, nacieron las canciones hicieron de Saturday Night Fever el álbum más vendido de la historia hasta que llegó Thriller de Michael Jackson. Aun así, a día de hoy sigue sido una de las bandas sonoras más vendidas de todos los tiempos.

Bee Gees - How Deep Is Your Love (Official Video)

En 2018, Take That volvió a grabar How deep is your love. Esta vez reclutaron a un nuevo miembro de 72 años. Nada menos que al mismísimo Sir Barry Gibb. Incluyeron el ‘remake’ en el recopilatorio Odyssey, como parte de las celebraciones del 30º aniversario de la banda.