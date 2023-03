Harry Styles lanza una nueva versión de su canción ‘Banana’ que enloquece a su público

Los conciertos de Harry Styles por todo el mundo suelen tener algunos elementos en común que el fandom más fiel del artista conoce muy bien. Sin embargo, el artista británico también es capaz de sorprender a todo el mundo yendo un paso más allá como acaba de suceder con su canción inédita Banana.

Puede que no hayas oído jamás hablar de este tema y que si ahora mismo estás revisando tus discos o tu playlist en las plataformas de reproducción no la encuentras. Tranquilx, no te falta nada ni eres menos fan por no tenerla. Unx siempre llega en buen momento para subirse al carro de la Banana.

Una simple búsqueda en Youtube te puede dar una idea de lo que representa esta canción dentro de las giras de presentación de Harry Styles, desde que arrancó su carrera en solitario. ¿Por qué en su día se puso de moda ir vestidx de plátano a sus directos? ¿Por qué decidió cantar la canción y convertirla en un momento de conexión con sus fans en sus shows?

La respuesta es porque así es el solista británico y porque a sus fans les encanta este juego. Y con el paso del tiempo, Harry ha aprendido a jugar mejorando así la viralidad de esta canción que enloquece a su público. Y la nueva versión es buena prueba de ello.

El remix, tal y como lo han bautizado, ha sonado en directo en su Love on Tour. La melodía nos encanta pero donde nos quedamos absolutamente boquiabiertos es con el punch de la letra: "She’s dressed as a banana / She’s dressed as a banana / Aye, aye aye, / There’s two more bananas / Aye, aye, aye / One, two, three, four bananas / I can see a fifth banana. There’s two people dressed up as peas / There’s two people dressed up as peas / Is there anyone dressed as an aubergine? / Is there anyone dressed as an aubergine? / No, no, no, there’s not, there’s not an aubergine".

El vídeo subido a TikTok está corriendo como la pólvora y no tenemos ninguna duda de que en los próximos conciertos de Harry Styles habrá una gran variedad de frutas y hortalizas dispuestas a protagonizar una de sus canciones más populares que resisten el paso de los años.