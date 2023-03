Laura Pausini descubre en ‘El Hormiguero’ qué significa ‘chingar’ y nos da las claves para lidiar con un ex

Laura Pausini lleva 30 años en la música y para celebrarlo ha hecho tres conciertos en 24 horas, en Nueva York, Milán y Madrid. “En estos 30 años, en muchas partes del mundo, las personas que me siguen han hecho locuras para venir a verme donde yo estaba, ¿por qué no hago yo una locura para ellos, una locura verdadera?”, explicaba sobre esta iniciativa en El Hormiguero.

Así es ella, una loca llena de amor que es capaz de hacer locuras por las personas que aman. Claro que no piensa lo mismo de los ex. Junto a Trancas y Barrancas, elaboró una especie de guía para tratar con una ex pareja.

Y lo ha hecho como es ella, de la manera más natural y haciendo alguna que otra confesión. Ha logrado, incluso, aprender alguna palabra nueva.

Guía para lidiar con un ex

#No se puede ir con la nueva pareja al restaurante favorito tuyo y de tu ex. “¿Cómo se permite? Con todos los restaurantes que hay, van ahí, estamos locos, ¿o qué? ¿Estamos locos?”, decía la italiana. “En la vida hay muchas que conocer nuevas, ¿por qué no los conoces con tu chica nueva?”, preguntaba, “hay algunos sitios de recuerdos que, si se pueden evitar, mejor”. Y añadía que si se trata de un restaurante que te gustaba mucho por algún plato que tuviera en especial, siempre puedes pedir que te lleven la comida a casa.

#No está claro cuándo hay que empezar con una nueva pareja tras una ruptura. “Yo siempre he tenido cuernos, me dejaron antes. Bueno, no me dejaron, utilizaron las dos. Ir con otra persona mientras estás con tu pareja me parece el máximo feo que puedes hacer a alguien que has amado y te ha amado, mejor decir la verdad”, confesaba Laura.

#Hacer un nuevo grupo de whatsapp. “Yo estoy con mi novio desde hace 18 años, así que, no creo que existiera whatsapp, no he tenido ese problema”, reflexionaba.

#No mantener relaciones sexuales con un ex. “No, no, no, no le voy a dar mi cosa”, dejaba claro. “Si han cortado y se ven es que son amigos, ¿para qué romper este equilibrio por una follada?”, planteaba. Pablo Motos admitía que para él son dos veces. “Pablo, hoy te conozco de una manera diferente a como yo pensaba”, se asombraba Laura que tenía claro que nada de repetir. “Yo, por cómo soy, me enamoro otra vez y después sufro otra vez, mejor no”, repetía.

#Aprovechar los preservativos que te sobraron con tu ex. “Es que no sé, yo solo he hecho el amor con 3 personas. Nunca lo hice el día que lo conocí, después sí, pero en esa época no usaba preservativo. Yo siempre, del que me enamoraba, quería formar una familia", confesaba la italiana. Reconocía que nunca había tenido un amor de una noche, “aunque, bueno, sí que usaría el preservativo de tu anterior relación. Desde fuera digo que mejor que se use el preservativo, que, si no, hay consecuencias malas. Mejor usarlo, no importa que sea de la novia anterior".

¿Y tú? ¿Tienes claro cómo actuar con un ex?