Tras convertirse en la primera finalista del ‘Gran Hermano Vip’ italiano, Oriana Marzoli divide a su fandom

Oriana Marzoli fue la primera famosa confirmada para Supervivientes 2023, pero no la hemos visto en Honduras porque sigue metida en la casa del Gran Hermano Vip italiano donde han empatizado con su intensidad viviendo este tipo de realities.

En la gala del pasado lunes se convertía en la primera finalista de la edición y está a las puertas de poder ganar el programa y convertirse en la reina de este tipo de formatos.

No hay finalista que se precie en un reality que no tenga una carpeta de la que hablar y la suya tiene nombre: Daniele del Moro. Un italiano con el que ha tenido idas y venidas durante la convivencia.

Él también sigue en el concurso por lo que podrían llegar juntos a la final. Es un empresario de 32 años que cultiva su cuerpo con el deporte y al que le gustan los animales. Y que, en esto del amor, suele tener muchas dudas y no siempre ha hablado bien de Oriana a lo largo del concurso.

Daniele no ha sido el único chico que le ha llamado la atención dentro de la casa. También puso sus ojos en Antonino Spinalbese, pero con él no cuajó la cosa. Eso hizo que recibiera muchas críticas cuando se fijó en Daniele. "Si a una mujer le gustan varios chicos, es una ligera, pero si lo hace un chico, resulta que está bien", llegó a decir.

El caso es que la historia con Daniele ha estado llena de subidas y bajadas, pero la audiencia ha acabado por apostar por ellos a los que conocen como Oriele. Cada uno de ellos tiene su fandom y cuando las cosas van bien entre ellos, se juntan y su fuerza es mayor.

Pero claro, eso no ocurre siempre. Lo hemos visto en las últimas horas después de que Oriana hablase con Daniele a solas para explicarle que estaba notando ciertas carencias en su relación. “Estar juntos significa pasar tiempo con la otra persona y ahora no estamos pasando tiempo juntos”, le recriminaba al italiano.

Ella asegura que necesita más atención, más cariño y consideración. "Ya no me alcanza", aseguraba sobre lo que tienen ahora. Algo que pillaba un poco por sorpresa a Daniele que pensaba que estaban bien y que ella era demasiado exigente.

Para desahogarse, Oriana ha ido a hablar con Edoardo y Antonella y eso no le ha gustado mucho a su chico. “Oriana, solo ve y busca la aprobación de los demás. Aprende a guardarte las cosas para ti misma", le decía. Pero no llegaban a un acuerdo y él acababa marchándose y dejando claro que no quería escucharla más y aquí ha llegado una nueva escisión en Oriele.

