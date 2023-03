Leticia Dolera comparte su preocupación por los efectos nocivos que tiene la pornografía en los jóvenes

Leticia Dolera se ha convertido en una feminista activa que lucha por la igualdad de las mujeres y de ahí que este 8M fuera una de las invitadas de Días de tele. Habló, entre otras cosas, de su serie Vidas perfectas.

"Hablé con muchas madres y descubrí muchos tabúes que había en torno a la maternidad. Uno que me llamó particularmente la atención fue el tabú con la vulva”, admitía.

“Muchas mujeres, que habían tenido un parto vaginal, me contaron que fueron incapaces de mirarse la vulva durante un año", contó sobre lo que descubrió mientras se documentaba para esta serie en la que trataba de acercarse a la maternidad más real posible. “Les daba miedo que eso pareciese una hamburguesa", añadía despertando las risas del público.

Su vulva, censurada

Pero no es un chiste, es la realidad y ella quiso reflejarlo en su serie de la que ella, además de creadora, era protagonista. "Hay un momento importante en el que mi personaje se mira la vulva con un espejo. Yo hice ese plano con mi vulva porque me parecía un plano político. La serie se podía contar sin ese plano, pero me parecía importante mostrar la genitalidad fuera de un contexto sexual o erótico", contaba sobre una escena que fue censurada en países como Estados Unidos.

"Me parece muy llamativo que no se censuren imágenes de violaciones, de violencia o de armas. Pero una vulva, medio en sombra y que tiene un gran significado, no se puede ver porque es demasiado", opinaba en el programa de Julia Otero y Carolina Iglesias.

Entre otras cosas, asistió a varios partos para conocerlos de primera mano: "Un parto es algo muy radical, muy fuerte y que millones de personas han pasado por ello. Entonces en Barcelona me dejaron asistir a algunos partos. Estuve en un parto natural y en un parto con epidural. Me desmayé porque me puse para verlo todo y fue una mala idea. Vi una operación con forceps en la que empezaban a salir unos líquidos y me caí al suelo".

😵 @LeticiaDolera nos cuenta su experiencia asistiendo a un parto y cómo pasó a ser ella la protagonista del momento.



Y todo eso quiso reflejarse en una serie que le ha dado muchas alegrías, pero por la que también ha sido muy cuestionada. Ahora está metida en otro proyecto que también le está ayudando a hacer nuevos descubrimientos que marcan los objetivos de su lucha.

Preocupación por la pornografía

“Creo que tenemos como dos retos, tenemos muchos porque el machismo es estructural y el cambio es muy radical y muy sistémico, pero creo que tenemos por delante dos retos muy importantes que son, la abolición de la prostitución, de la explotación reproductiva y la pornografía”, enumeraba.

Y está especialmente preocupada por el tema de la pornografía: “Estoy documentándome para un proyecto nuevo donde los protagonistas son adolescentes. He hablado con muchos psicólogos que trabajan con chavales y están muy preocupados por los efectos nocivos que está teniendo la pornografía en las cabezas de nuestra juventud”.

Seguro que pronto tendremos más noticias de ese proyecto.