Naomi Asensi (‘La isla de las tentaciones’) sufre un accidente: “Me he puesto a llorar como una loca”

Estas semanas estamos conociendo a Naomi Asensi gracias a La isla de las tentaciones. Llegó al programa con Adrián Blanch para ver si daban el paso de casarse si superaban la prueba. Pero la cosa está difícil porque primero él se besó con Keyla y, ahora ella, está disfrutando su estancia en República Dominicana con Napoli.

La hemos visto llorar y gritar mucho en el programa y somos conscientes de lo explosivo de su carácter. Así que, imaginaos su relato después de sufrir un accidente. Ha ocurrido y no en el Caribe sino en España y ha compartido los detalles.

"Estaba guardando las maletas en el taxi de espaldas y el taxi estaba aparcado en batería. Entonces, otro que venía, se ve que alguien se le ha cruzado por delante y, para esquivarle, me ha pisado a mí", contaba sobre lo sucedido.

“Estaría chillando de dolor, por eso la gente no entiende que no haya ido al hospital, si me hubiera pisado el pie por delante, pero es que me ha dado por detrás. He notado como que mi talón se espachurraba”, añadía dejando claro que llevaba unas zapatillas que parecían hechas de cemento porque no les ha pasado nada.

Gran llorera

"Digo, vale, me ha reventado y me he puesto a llorar como una loca. Al principio, no sentía el pie, pero después, poco a poco, ya no tenía dolor ni nada. Lo único que tengo son raspones de la piel", contaba sobre lo que había sentido.

"Me habéis dicho que me indemnice el taxista, pero es que mi prima me ha contado que el hombre se ha asustado que flipas. Se ha preocupado, nos ha dado sus datos, y me ha pedido que luego le escriba para saber cómo estoy", explicaba sobre el conductor que ha provocado el accidente.

Ella, con el sentido del humor que le caracteriza ha asegurado que con Thrombocid y una lloradita, era más que suficiente. Veremos si lo que ocurre en la isla se lo toma así de bien.

El lunes veremos cómo se toma Adrián su infidelidad.