Jorge Javier para que Patricia Donoso siguiera en ‘Supervivientes’: “No me prives de ver a la mujer barbuda”

Supervivientes no está hecho para Patricia Donoso, lo vimos claro desde el mismo momento del helicóptero y los reparos que tenía para dar ese primer salto que daba arranque a la aventura. Y no nos equivocábamos porque no habían pasado 24 horas cuando puso en marcha el primer protocolo de expulsión.

Ion Aramendi logró convencerla para que aguantara unos días para ver si lograba adaptarse. Carlos Sobera insistió en que no podía abandonar el día que era él el presentador, que aguantara hasta que conectara con Jorge Javier Vázquez. Y ese día ha llegado, este jueves noche.

“Estamos con el tema Patricia Donoso casi desde que empezó el concurso. En algún momento lo tendremos que parar”, le decía Jorge Javier en una de las conexiones con la palapa. Hasta ella reconocía que eso de ir y volver en la barca le tenía cansada hasta a ella.

Último intento

“Veo que este no es mi entorno, no me voy a adaptar nunca, no me siento bien, no estoy a gusto y lo que estoy haciendo es minar a mis pobres compañeros que se dejan la piel, incluso por mí y tiran de mí muchas veces y eso es lo que no puedo hacer porque esto es un concurso también de psicología y no puede ser que ellos estén rayados todo el día y aun así me ayuden, pues no, y yo he decidido que me voy”, explicaba sobre su motivo para abandonar.

“Lo que más me duele es que a lo mejor, nos separen a ti y a mí televisivamente hablando, pero si es el precio que tengo que pagar por irme, me voy. Imagínate lo mal que estoy que, a ti, que eres lo que más quiero, que me separen sería lo más difícil y lo más duro, pero estoy dispuesta”, añadía.

Jorge Javier no dejó de hacer bromas ni en estos momentos cruciales. “Yo estoy acostumbrado a verte impecablemente maquillada y peinada en los platós y ahí, cada vez que te dan un plano, te veo tan horrorosa, que a mí me da la vida”, le decía a la concursante que no se lo tomó a mal porque aseguró que sabía que mentía. Pero Jorge Javier, seguía.

“Hay un nivel de concursantes muy potentes. Probablemente no vayas a destacar en las pruebas, no vayas a hacer nada bien, pero a mí, ver tu cara de culo me hace mucha gracia, ver ese bigote que te crece por momentos, entre las cejas a lo Frida Khalo y Cantinflas, es un mix maravilloso”, seguía poniendo a prueba a Patricia. “No me prives de ver a la mujer barbuda cada jueves”, insistía.

Decisión final

“Tú has visto y te has comido cosas peores, Jorge, así que, de eso no vamos a hablar, que lo sabemos”, le contestaba ella, “a ver George, ¿me liberas ya, por favor?”.

Finalmente, y con la pena de Jorge Javier y muchos que querían seguir viendo a Patricia Donoso, abandonaba la palapa para poner rumbo a España de nuevo. Y lo hacía con una sonrisa.

Ahora veremos las consecuencias que tiene su abandono a tan solo una semana de haber comenzado el reality.