Katerina Safarova pone en marcha el segundo protocolo de abandono en ‘Supervivientes 2023’

Presentaron la nueva edición de Supervivientes asegurando que iba a ser la más extrema y eso parece viendo la facilidad con la que se están poniendo en marcha los protocolos de abandono.

Patricia Donoso fue la primera que lo hizo, tan solo 24 horas después de haber saltado del helicóptero. La fueron convenciendo de que se quedase hasta este jueves que, finalmente, Jorge Javier Vázquez, tras intentar convencerla una vez más para que se quedase, la despedía del concurso y salía por última vez de la palapa.

Pero no ha sido la única. Este jueves, una nueva concursante activaba el protocolo. “Estoy decidiendo irme a casa. A mi casa de Madrid”, le anunciaba Katerina Safarova al presentador. Y lo hacía con una sonrisa en la cara.

“Primero, creo que no me encuentro bien físicamente porque me han picado mucho los mosquitos y pulgas de la arena, que dormimos en el suelo, y cada vez tengo más picaduras, que tengo las piernas llenas. Y ayer me empecé a sentir mal y dije, hasta aquí. Mentalmente tampoco me encuentro muy bien, no me siento cómoda”, le explicaba a Jorge Javier sobre su estado.

Las palabras de Jorge Javier

Él aseguraba que no la veía muy al límite y que viniendo de Rusia y habiendo hecho gimnasia rítmica, estaba tan acostumbrada a la disciplina, que iba a llegar muy lejos.

“Cuando llego hoy a la reunión y me dicen que Katerina quiere abandonar, se me han caído los cojones al suelo. Podrás comprender que tu decisión, que sucede una semana después, provoca muchos quebraderos de cabeza a una organización que tiene que cambiar muchas cosas. Tienes todavía todo por hacer en el concurso y, si me permites solo una idea para sobrevivir, solo tienes que pensar en el día que te levantes, no en mañana porque como tu cabeza vaya a lo que te queda de concurso, te va a traicionar”, le aconsejaba.

Vasili, su padre, entraba por teléfono para darle ánimos. Empezó diciendo que respetaría cualquiera que fuera su decisión y le pidió una razón concreta de la luchadora que ella conocía. “¿Qué le vamos a contar a tus hijos, las pulgas que te picaron? No, amor mío, no te imaginas lo que está pasando aquí, ojalá lo supieras. Mañana viene tu hermana. Hoy nos invitaron a un programa de televisión para hablar de ti, porque se habla mucho de ti”, le contaba su padre que le quiso hacer ver que había mucha gente movilizada por ella.

“No estoy viendo. Me despierto y abro los ojos y pienso que me quiero morir antes de seguir viviendo aquí”, intentaba explicarle ella. Su padre le aseguraba que a él le ha pasado alguna vez y que luego se ha sentido orgulloso de haber conseguido salir adelante. Le recordó que ellos no se rinden nunca.

Decisión final

Finalmente, ella, tras escuchar a su padre, tomaba una decisión: “Me voy a dar una semana. Voy a ver qué tal me encuentro una semana”. Jorge Javier le pedía que olvidase la semana que ha pasado y que reiniciase el concurso. Pero Katerina no estaba convencida de volver, no quería convertirse en la nueva Patricia Donoso con su indecisión.

“Solo de pensar en volver a pisar esa playa me entra un ataque de ansiedad que no puedo ni respirar”, aseguraba ella. Pero volvía a la palapa donde la veíamos con más fuerzas.

“Aun me veo capaz de afrontar los problemas, de seguir con esta experiencia y creo que aún no era mi momento de abandonar Supervivientes”, decía finalmente. Y después de hacerla saludar como una gimnasta, Jorge Javier la informaba de que era inmune y se iba a Tierra de nadie. Y lejos de venirse abajo, lo celebraba.

Veremos si hay un tercero o tercera en activar el protocolo de abandono. Está claro que les está costando adaptarse.