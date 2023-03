El primer expulsado de ‘Supervivientes 2023’ se va, no sin antes discutir con Adara Molinero

Jaime Nava, Diego Pérez, Alma Bollo y Ginés Corregüela se convertían en los primeros nominados de Supervivientes 2023. El martes pasado el ex concursante de La isla de las tentaciones se caía de la ecuación y la decisión final era cosa de tres.

El primero en salvarse en la palapa este jueves era Ginés, así que, la cosa quedaba entre Jaime y Alma. “Los espectadores de Supervivientes 2023 han decidido que sigue en el concurso: Alma Bollo”.

Saltos de alegría en su equipo y aplausos de su madre, Raquel Bollo, en plató. Manuel Cortés no podía evitar las lágrimas y es por un lado se salvaba su hermana, pero, por otro, perdía a su gran amigo en el concurso. Su hermana iba corriendo a besarle.

“Gracias a todo el mundo que ha votado por mí, pienso darlo todo, no marearme más y hacer de todo. Muchísimas gracias, de verdad”, decía una alegre Alma. Todo lo contrario que el sentir del primer expulsado.

La despedida de Jaime

“Esto es una putada muy grande. Es algo que todo el mundo teme cuando viene aquí, el ser el primero que abandonar el barco. No tengo nada que reprocharme, agradecerles a todos mis compañeros cómo han sido. Poco más que decir, he intentado dar lo mejor y estar a tope con mi equipo en las pruebas”, decía antes de marcharse.

También quiso aclarar algo: “Quiero dejar una cosa muy clara. Hay algunas personas con las que he podido conectar mucho más, me llevo prácticamente un hermano. Y con las personas que no he podido conectar, que ha sido bastante difícil, no podéis pensar lo que pensáis de cómo soy, porque no es así. Hay algunos que tenéis idea de que soy muy chulo y prepotente y os juro que no soy así”.

Jorge Javier Vázquez quería saber a quién se estaba refiriendo. “Con Adara y Gema he tenido unos roces que al final hemos solucionado. Pero ellos piensan que soy de una forma que yo sé que no soy”, explicaba.

Y Adara se daba por aludida y respondía. “Nadie nunca ha utilizado esas palabras, ni prepotente ni la otra”, aclaraba. Nava aseguraba que eran intuiciones. “Por intuiciones nos podemos guiar todos”, replicaba ella que pedía poder defenderse cuando él decía que no pasaba nada y que se quedaba ahí.

Y es que, han tenido opiniones encontrados sobre si debían quedarse en Playa Royale o irse a Tierra de Nadie y ser inmunes. Diego y Jaime querían cambiar para no tener que nominarse entre ellos, mientras que las chicas querían quedare en Playa Royale con las comodidades que tiene y exponerse a las nominaciones. El caso es que el grupo se queda mermado con la expulsión de Jaime y el abandono de Patricia Donoso.

Ahora Jaime ha estrenado Playa Olvidada, veremos qué tal se le da sobrevivir en soledad.