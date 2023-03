Joaquín zanja las dudas sobre su retirada del fútbol: "Voy a entrenar y no soy feliz"

Antena 3 ha regalado a sus espectadores una nueva entrega este jueves de La penúltima y me voy, el programa que nos muestra la vida más personal y familiar del jugador del Betis, Joaquín Sánchez. El toque llamativo de este último capítulo lo ha puesto precisamente su papel en el mundo del fútbol.

Desde hace mucho se especula cuál será el futuro de Joaquín como centrocampista o, simplemente, si seguirá pisando el campo. Ahora la verdadera duda es ¿es inminente su retirada? Esta es, sin duda, la decisión más difícil de Joaquín, aunque él ya ha dado su respuesta.

Se trata de un debate que él ya lleva tiempo planteándose, concretamente desde hace un año, y es que el jugador se encuentra en los 40, una edad crucial para muchos deportistas. Pero, contra todo pronóstico, el centrocampista ha renovado con su equipo por un año más.

Este compromiso vino dado, en parte, por las palabras de ánimo de su entrenador, Manuel Pellegrini, quien dijo de él que "tiene una calidad grandísima" e incluso Xavi Hernández, míster del Barça, confió en su continuidad y confió en su buen estado físico pese a la edad. "Todavía tiene fútbol", afirmó en el programa.

Sin embargo, el futbolista ha vivido desde hace tiempo un particular infierno para él, como cuando le restaron minutos en los partidos en la temporada 2021/2022. Fue entonces cuando dudo de si debía seguir como capitán, pero gracias a las sufridas charlas con Susana Saborido, su mujer, se han ido disipando poco a poco.

Joaquín: ¿se retira o continúa un año más?

Esos son algunos de los momentos que pudimos ver en el último programa de La penúltima y me voy, cuando Joaquín comunicó a su afición que continuaría un año más el mismo día que acababan de hacerse con la victoria en la Copa del Rey en el Benito Villamarín.

Una decisión que tomó tras pasar una noche hablando seriamente con su hermano y, por supuesto, con Susana: "Lo hablé con Susana y me ve más feliz".

Pero ahora, este debate ha vuelto a su cabeza y en el reciente capítulo del programa los espectadores volvieron a ser testigos de su incertidumbre, ya que todo el mundo está esperando a saber si el jugador continuará un año más: "Una parte de mí me dice que continúe, pero por otro lado tengo muchas dudas".

Sin embargo, la falta de minutos en los partidos de esta temporada han hecho mella en el jugador y no quiere volver a pasar por esa situación y ya en el formato le vimos hacer una dolorosa reflexión: "Igual este año me sobraba. Cada mañana me levanto y me tengo que dar cuenta de que lo que toca es no jugar. Me doy cuenta de que no es lo que quiero, de que voy a entrenar y no soy feliz".

Por este motivo, Joaquín Sánchez expresó su decisión a una de las personas más importantes de su vida acerca de su futuro en el fútbol: "Ya les he dicho a mi mujer y mi representante que esta va a ser mi última temporada".