De nuevo tres chicos y una chica, nominados en ‘Supervivientes 2023’

Tras la primera expulsión de esta edición de Supervivientes, la de Jaime Nava, tocaba volver a enfrentarse a las nominaciones que no han estado exentas de polémica.

Esta semana se ha producido un intercambio de playas. Los que estaban en Playa Fatal pasan a Tierra de Nadie y viceversa. Así que había un nuevo grupo para nominar que no lo hizo la semana pasada. Y Alma Bollo, Katerina Safarova, Asraf Beno, Ginés Corregüela, Arelys Ramos y Jonan Wiergo respiran tranquilos sin nominar ni ser nominados.

Los nuevos inquilinos de Playa Fatal parece que tenían claro a quién nominar. Arrancaba Artur Dainese dando su voto a Sergio Garrido “porque sabía que me iba a nominar. No sé a quién nominar, estamos todos juntos siempre, no sé”.

El resto de los votos iban para el ucraniano-italiano. “Por descarte, a Arturito. Me duele mucho, pero tiene que ser uno al final es él”, decía el paparazzi. “Con todo el dolor de mi corazón, le ha tocado a Artur”, le seguía Raquel Arias. Y para él también iba el voto de Raquel Mosquera: “Con todo el dolor de mi corazón porque estamos muy unidos y es muy buen concursante, Artur porque los demás son intocables”.

Una vez quedaba claro que Artur se convertía en el primer nominado del grupo, le tocaba a Bosco Blach, como líder, dar el segundo nombre, y le costó hacerlo: “Después de lo visto, la verdad que es una putadita, pero nomino a Sergio porque la verdad que han sido muchas cosas que a mí no me… No me estoy explicando porque no tengo palabras. La verdad, venga, la verdad es que Sergio, desde el primer momento siempre ha sido puro nervio, que no es una cosa mala, pero en esta situación lo que quiero es tranquilidad. Lo paso mal porque yo me he reído mucho con Sergio y espero, después del programa, poder seguir riéndome con él”.

Tensas nominaciones en Playa Royale

Tranquilidad, la que no había en Playa Royale. El equipo había tenido la posibilidad de elegir si se mantenían en su playa una semana más o se iban a Tierra de Nadie y conseguían la inmunidad. Jaime y Diego eran favorables al cambio y el resto, mayoría, optó por quedarse en su playa y enfrentarse a las nominaciones y eso provocó una fuerte discusión entre Diego Pérez y Manuel Cortés en la palapa.

Gema y Adara le daban su voto al ex participante de La isla de las tentaciones que volvía a salir nominado. “A Diego, por los roces que hemos tenido, porque siempre tira por tierra todo lo que hago”, explicaba Adara. Entre lágrimas, Gema también le daba su voto a él, “no me gustan los conflictos, nos llevábamos todos muy bien. Nomino a Diego”.

Él, por su parte, le daba el voto a Adara, “es con la que menos afinidad tengo, hemos tenido broncas y con los demás compañeros no”.

Quedaba saber el nombre del segundo nominado del grupo y estaba en manos de Manuel Cortés que tenía que decidir entre Adara y Gema. “Tener que nominar a Adara o a Gema… Si lo llego a saber me dejo ganar. Una persona con la que duermo, otra con la que comparto las tareas… A mí no me vale aquí el pinto, pinto, gorgorito. No tengo ni puta idea de qué hacer. Espero que mi relación no cambie, nomino a Gema”, acababa diciendo.

Así que ya tenemos cuatro nuevos nominados: Diego Pérez, Gema Aldón, Artur Dainese y Sergio Garrido. El martes se salvará uno y el jueves que viene sabremos quién es el segundo expulsado.