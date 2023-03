Calvin Harris y Ellie Goulding nos llevan de rave con ‘Miracle’

Calvin Harris y Ellie Goulding, el dúo que suma y sigue. Después de lanzar I need your love y Outside, los dos artistas completan su trilogía de colaboraciones con Miracle, una canción que nos transporta al techno de los 2000.

El tema tiene los elementos necesarios para sonar en una rave, así como mantiene la esencia de auténticos clásico como Flying Free de Pont Aeri. Va de menos a más para hacernos saltar y sudar en la pista de baile.

Miracle es una canción para cerrar los ojos y dejarse llevar al ritmo de su beat, tomar aire entre los versos más lentos y volverse completamente loco cuando la cadencia cae de golpe.

Los fans de Harris y Goulding vaticinaban otro petardazo dance y no se han equivocado. Porque lo que han vuelto a traer, casi una década después de su primer tema conjunto, demuestra que siguen compartiendo la misma química, talento y complicidad para plasmarlo sobre el pentagrama y la mesa de mezclas.

Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle (Official Lyric Video)

Ellie y Calvin, enfocados en sus proyectos individuales

Aparte de esta colaboración, ambos artistas están centrados en sus propios trabajos de forma individual. Calvin Harris, por un lado, continúa llevando su show por diferentes templos de la música electrónica alrededor del mundo, pinchando sus éxitos pasados y los nuevos que lanzó el pasado verano con Funk Wav Bounces Vol. 2. El DJ estará, entre otros lugares, en Ushuaïa (Ibiza), haciendo vibrar a sus fans internacionales.

Ellie Goulding, por otro lado, está muy cerca de presentar su nuevo y quinto álbum de estudio: Higher Than Heaven, el cual parece que finalmente verá la luz el 7 de abril como fecha definitiva. Y es que la británica ha estado retrasando el lanzamiento, primero por motivos de logística y planificación; y después por razón ecológica: su deseo de producir el formato físico con materiales reciclables, de modo que pudiera reducir la huella de carbono al máximo para perjudicar al planeta lo menos posible.