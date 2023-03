Así suena ‘Miracle’ de Calvin Harris y Ellie Goulding

Probablemente no haya una noticia más esperada en el mundo del EDM que el regreso de una de las parejas musicales más relevantes del género en los últimos años: Calvin Harris y Ellie Goulding. Los dos artistas británicos completarán este viernes su trilogía de colaboraciones con su nueva canción conjunta: Miracle.

A través de la cuenta oficial de Instagram del dj escocés hemos podido escuchar los primeros segundos de la canción. Casi un minuto de melodía y letra con unas transiciones y un ritmo espectacular. No es la primera vez que se muestra esta canción ya que hace unas semanas Ellie Goulding publicaba otro vídeo cantando a capella parte del estribillo: "When you hold me / there's a place I go / it's a different hight / oh no / when you touch me / i get vulnerable / in a different light / oh no".

Este viernes 10 de marzo podremos disfrutar de esta espectacular canción que se va a convertir en una de las más pinchadas y bailadas en las pistas. Hacía casi una década que ambos no trabajaban juntos en la creación de nuevas composiciones. Su primera colaboración data del año 2012 cuando publicaron I need your love, una de las mejores canciones de aquel año y uno de los mayores exponentes de la época de colaboración del EDM y el pop.

Su buena química y sus buenos resultados les llevaron a publicar apenas un par de años después Outside, otro auténtico bombazo dentro del género que puso a bailar a millones de personas en las pistas de baile de todo el mundo.

Nueve años después ambos han vuelto para trabajar juntos tal y como ellos mismos confirmaban: "De vuelta en el estudio con Ellie Goulding" posteaba el escocés. Ahora solo tendremos que esperar para comprobar si será una colaboración única o si habrá más de un hit para ambos artistas.

"Uno de los estribillos más altos que he hecho 😯 Miracle- pre-guardar enlace en mis historias ahora x @calvinharris" escribió la cantante inglesa a través de su cuenta oficial de Instagram donde ha dejado claro que está muy emocionada por el estreno de esta canción que cerrará su trilogía. La cuenta atrás para el viernes 10 de marzo ha empezado.