Angy lanza su primera canción en 10 años: “He estado años negando mi voz”

“Yo sin ir a los Ídolo porque me acuesto pronto y porque un poquito de fobia social tengo”, compartía este jueves noche Angy Fernández en sus stories. Pero no se ha acostado pronto y no solo porque estuviera celebrando el cumpleaños de su novio y su madre sino por los nervios de sacar su primer single en 10 años. “No me he podido creer que haya dado el paso al fin”, aseguraba.

Ya ha salido a la calle Dualidad que empezó, como ella misma ha explicado, en el salón de casa de Francois Le Goffic con Ruth Lorenzo al lado. “Me ayudaron a dar ese empujón que necesitaba”, aseguraba.

“Es una canción que habla de lo que he sentido todos estos años con la música. Lo difícil que ha sido siempre tomar decisiones en cuanto a mi carrera. La ansiedad, la tristeza…”, explicaba sobre su tema.

Dualidad

En cuanto al título, aseguraba que “se trata de dos estados opuestos que no están en contradicción, sino que se complementan y dependen el uno del otro. Mi parte de actriz, mi parte de cantante. Mi miedo y mi valentía. Para mí el uno no puede existir sin el otro”.

“He estado años negando mi voz, mi parte de cantante solista. Mi amor por la música. Lo uno no quiere imponerse sobre lo otro, sino que coexiste en equilibrio con él. Eso es lo que quiero. Que mis dos profesiones coexistan”, aseguraba.

En esta década de ausencia en la música, no ha dejado los escenarios. Ha sido uno de los miembros del elenco de La llamada y no le han faltado proyectos. Tampoco confesiones sobre sus bajones. “El miedo siempre estará, y tengo que aprender a vivir con él. Qué coexista con mi fuerza. Porque sin oscuridad a veces no se puede ver la luz”, reflexionaba.

Ella ha vivido la oscuridad y ahora apuesta por la luz. “No me gusta callar lo que siento y pienso. Fuera prejuicios. No tengamos vergüenza a ser vulnerables y a no poder hacer siempre lo que esperan de nosotros. Yo he podido hacerlo ahora. He necesitado mi tiempo. Gracias por esperar. 10 años después… Esto es para todxs vosotrxs. Gracias por estar. Os quiero❤️”, terminaba.

Y, además, anuncia que la semana que viene llegará el vídeo. “Te amo mi reina!!!! ❤️”, le dedicaba Ruth Lorenzo.