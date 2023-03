Bad Bunny, Taylor Swift y las canciones que los unen

Bad Bunny y Taylor Swift. Taylor Swift y Bad Bunny. Dos cantantes que, a simple vista, podrían representar los dos extremos de un amplio espectro musical por el que fluctuamos muchos mortales hoy en día.

Mientras que el puertorriqueño ha alzado el reggaetón a la máxima expresión y reconocimiento, posicionándolo en lo más alto de las listas de éxitos e introduciéndolo de lleno en el conocido mainstream; la estadounidense se ha labrado una carrera y la etiqueta de popstar con letras y melodías que ha creado desde vertientes como el country, el synth pop, el indie y la esencia más pura del género que domina de manera tan sublime.

En los últimos años, ambos han protagonizado muchos titulares, tanto de forma individual como conjunta, ya sea porque han sido los mejor pagados, han batido récords, dado conciertos inolvidables, alcanzado cifrás de escándalo con sus éxitos, abultado aún más su palmarés llevándose a casa diferentes premios y hasta por ser sujetos de investigación en la universidad.

Ahora bien, el momento preferido por los fans de estos dos artistas con mayúsculas data del 6 de febrero de 2023, cuando Benito y Taylor se conocieron en la 65ª edición de los Grammy y no solo eso, sino que se fotografiaron juntos y compartieron algún que otro baile durante la actuación del Conejo Malo.

Pero no todo fueron abrazos, sonrisas de oreja a oreja y complicidad frente al objetivo de la cámara que inmortalizó su encuentro. Puede que, entre pose y pose, también hubiera tiempo para propuestas indecentes —que diría Romeo Santos—, o comentar las curiosidades que tienen en común. ¿Hablarían de una futura colaboración? ¿O quizá sobre dos canciones que les han unido más de lo que pensamos?

Agosto: el mes preferido de Taylor Swift y Bad Bunny

Echando un vistazo a los diferentes títulos que componen las respectivas discografías de Taylor Swift y Bad Bunny, podemos concluir algo: los dos han tenido fijación por el mismo mes del año. Agosto.

Bad Bunny - Agosto (360° Visualizer) | Un Verano Sin Ti

Taylor Swift – august (Official Lyric Video)

La americana incluyó esta canción (august) en su octavo álbum de estudio Folklore; y el boricua hizo lo propio en Un verano sin ti, su cuarto disco. Ambos proyectos coronaron la lista Billboard 200 en sus correspondientes años de lanzamiento, 2020 y 2022.

El tema anglosajón habla del periodo estival desde una perspectiva pasada ("Agosto se consumió como una botella de vino"); y el español desde un tiempo presente ("Ojalá y el verano nunca se acabe").

Las dos composiciones tratan sobre el amor de verano, ese tan especial y que nunca se olvida. Ese que huele a sal, que brilla y arde como los rayos de sol que inciden contra el agua del mar. Sin embargo, una parece hacerlo desde la nostalgia de lo que no llegó a ser ("Vivir de la esperanza de todo aquello. Cancelar mis planes por si llamaras y me dijeras: Quedamos detrás del centro comercial'"); y el otro de una historia de amor en la que no importa nada más ("Que la luna nos grabe ¿Mañana dónde estarán? No se sabe").

Similitudes y diferencias de dos canciones que, quizá no sean las más populares de sus autores, pero cuyo título ha cruzado sus caminos para siempre en la historia de la música.