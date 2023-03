Sam Ryder, confirmado para LOS40 Primavera Pop 2023

¡Menudo bombazo hemos presenciado hoy en Del 40 al 1 Coca Cola! Durante el programa, Tony Aguilar ha anunciado que Sam Ryder, representante de Reino Unido en el pasado Festival de Eurovisión 2022, estará los próximos 14 y 15 de abril sobre el escenario de LOS40 Primavera Pop 2023.

El británico, además de convertirse en candidato a entrar en nuestra lista con Put a Light On Me, ha querido mandar un saludo y confirmar a sus fans españoles que podrán disfrutar de su música en directo, tanto en Madrid como en Rubí (Barcelona), tras la gran acogida hace unos meses de su primer disco There's Nothing But Space, Man.

"¡Tengo muchísimas ganas de veros en primera fila cantando como locos mis canciones!", ha exclamado desde el estudio de grabación en Londres, donde ya está trabajando en nuevos temas con los que transportarnos, nuevamente, a otro planeta.

De este modo, Sam Ryder será el primer artista internacional confirmado para LOS40 Primavera Pop 2023, el festival de festivales pop en el que daremos la binvenida a la estación más florida del año en compañía de nuestros artistas favoritos.

El resto del cartel de confirmados

Lola Índigo, Ana Mena, Pablo López, Beret, Leo Rizzi, Walls, Abraham Mateo... Todos ellos formarán parte de la banda sonora de nuestra primavera, la cual inauguraremos por todo lo alto en el Wizink Center de Madrid y L'Escardívol de Rubí en poco más de un mes. ¡No queda nada!

Los últimos en incorporarse al cartel de LOS40 Primavera Pop han sido Vicco y David Bisbal que, junto al resto de intérpretes, unirán lo mejor del talento emergente y consolidado sobre un mismo espacio para hacernos vibrar en dos de las noches más especiales que llevamos organizando en LOS40 desde 2005. ¡Hace 18 años! Se dice pronto...

Para esta edición, las entradas de Madrid han volado en tiempo récord una vez más, ¡pero que no cunda el pánico! Si te has quedado sin, permanece atentx a nuestros programas en antena, nuestra web y redes sociales, porque muy pronto daremos toda la información para poder seguir el evento en directo desde dónde y cómo quieras, y muchas más sorpresas. ¡Prepárate para lo inesperado!