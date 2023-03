¡Por fin! La foto más romántica de Laura Escanes y Álvaro de Luna

La segunda edición de los Premios Ídolo será recordada por muchas cosas. Por un lado, por las sonadas ausencias de muchas influencers que a última hora decidieron no ir por no estar de acuerdo con la organización del evento, o al menos así lo afirmaba Teresa Bass y Marta Pombo. También por el look que escogió Tamara Gorro y que no dejaba indiferente a nadie. Y, por otro lado, por el triunfo de Laura Escanes llevándose el gran premio de la noche a Creadora digital del año.

El posado de la influencer generaba mucha expectación ante los medios por la posibilidad de posar por primera vez junto a su novio, Álvaro de Luna. Sin embargo, esa imagen no llegó, pero Laura no tuvo problema en hablar sobre su relación con el cantante de Portarse mal ni tampoco de ponerse a bailar durante la gala cuando el sevillano se subió al escenario.

Tras la ceremonia conducida por Ana Milán, la creadora de contenido no tardaba en subir una imagen a su perfil de Instagram donde su chico le daba un beso en la mejilla en el momento de la fiesta posterior celebrada en el Teatro Príncipe Pío.

La foto más esperada

Sin embargo, ha sido en la cuenta oficial de los Ídolo donde han compartido la foto más esperada de after party. Una galería de imágenes que la abren Laura Escanes y Álvaro de Luna comiéndose a besos, derrochando felicidad y sin esconderse de nadie. ¡Por fin, la instantánea más esperada!

Ninguno de los dos se ha pronunciado en los comentarios de esta publicación, pero sí lo han hecho algunos de los asistentes como Lola Lolita y Eduardo Navarrete que han reaccionado con fueguitos y corazones.

No obstante, aunque no haya habido reacción por la parte de la autora de Piel de letra ni por el artista, sí sabemos que han continuado el finde de lo más unidos. Y es que, Álvaro de Luna se subía al escenario este sábado en la Plaza de Toros de Madrid y ahí estaba su chica demostrando ser su fan número 1.

Deshaciéndose en halagos a su forma, quiso dejarle claro su apoyo incondicional en su carrera musical con unas bonitas palabras que compartió junto a una foto en la que ambos salían abrazándose en el post party de los Ídolo: "Hoy esta persona canta en Madrid y me hace una ilusión increíble. Te admiro".