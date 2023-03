Soraya triunfa con los bailes junto a su hija Manuela: “No me gusta TikTok, lo confieso”

La cita, el último lanzamiento de Soraya, nos permite verla junto a su hija Manuela en un videoclip. Cualquiera que siga las redes de la cantante, sabe de sobra las aptitudes artísticas de la pequeña y lo mucho que le gusta compartir con su madre todo lo que tiene que ver con lo artístico.

Por eso, no nos ha sorprendido verlas juntas en este videoclip en el que la pequeña demuestra lo mucho que le gusta bailar. Y es que, desde que tenía tres años, da clases de ballet y para ella ha sido como un juego participar en este proyecto.

Una canción para celebrar la vida. Algo que hacen en su casa, en familia. No hay más que ver el éxito que tuvo el TikTok en el que veíamos a Soraya con su hija imitar la coreografía de Jenna Ortega en Miércoles.

Un TikTok en familia

“Fue más bien ella porque se ha visto la serie tres veces, de cabo a rabo. Yo la veo en casa bailar y no tiene móvil, pero sabe lo que es y ese día me preguntó si conocía el baile y cuando me lo bailó me pareció que era tan graciosa la cara, porque copia exactamente el gesto de Miércoles, que le dije a su padre, ‘venga, vamos a grabarlo’”, nos contaba sobre esta grabación.

“Yo hago un TikTok cada ocho meses, no me gusta TikTok, lo confieso. No es una red social a la que yo le dedique tiempo, pero en ese momento Manuela me lo pidió y dijimos, ‘bueno venga, vamos’”, añadía.

Reconocía que “hay algún TikTok más que hemos hecho con su papá y es verdad que a la gente le suelen encantar los TikTok de familia, son divertidos”.

Lo que viene

Ese público que aplaude lo familiar y que valora las canciones con mensaje, es el que le está motivando para encauzar su carrera en la que no faltarán temas de baile, pero también con letras que nos hagan reflexionar y puedan ser escuchadas por un público universal. Y es que tenemos Soraya para rato.

“Tengo single preparado para el verano que viene de manos de una artista internacional con la que voy a hacer un dueto y más música de aquí a final de año. Va a ser un año muy musical”, avanzaba.

“También proyectos personales y familiares, pero a nivel profesional, va a ser un año cargado de muchas canciones, con muchos mensajes y canciones que nos van a ayudar a ser más felices y a bailar, que viene música de baile”, dejaba claro por si alguna pensaba que iba a dejar de publicar este tipo de canciones.