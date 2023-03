Diego Pérez habla del amor de su vida y provoca una discusión entre Lola Mencía y Andrea en ‘Supervivientes’

Diego Pérez no está pasando unos días fáciles en Supervivientes. Parece que lo de sufrir va con él en esto de los realities, ya vimos lo mismo en La isla de las tentaciones cuando rompió con Lola Mencía.

Ahora el problema lo tiene con su equipo. Tras la expulsión de Jaime Nava se ha quedado un poco solo en Playa Royale y su enfado hizo que decidiera romper con todos y emprender un camino en solitario. Pero Ginés Corregüela le hizo recapacitar y tomarse las cosas de otra manera.

Al final acabó pidiendo perdón a sus compañeros para empezar de cero. Y en esa conversación salió a relucir el problema de orgullo que le ha costado muchas cosas en su vida, entre ellas, el amor de su vida.

Comentando en plató

Una cuestión que llegó al plató de Conexión Honduras, donde su defensora y amiga, Andrea Prida, expresó que “tal vez le ha quedado una cosa que sabe que lo hizo mal”. Explicó que fue su primer gran amor con el que estuvo tres años.

“Esa forma de ser que tiene, esos prontos, esos rencores, le van pasando factura y, al final, no todo el mundo va a estar con él toda la vida aguantando”, explicaba Andrea.

Verle tan vulnerable es algo que le ha gustado a su amiga que aseguraba que en la vida le vamos a ver llorar o pedir perdón en público, de ahí el valor de las imágenes que ha protagonizado.

Alexia Rivas pedía que se escuchara a Lola Mencía, su ex, que aseguraba que si Diego lo hizo mal con ese gran amor es porque la lió, precisamente, con Andrea.

Eso no le gustó a la joven que la instó a contar la historia no sin recordarle que “esto es el plató de Supervivientes, no de Salsa Rosa. Ahora, hablas”.

Fuerte discusión

“Yo sé que se portó mal porque la liaba contigo. Me lo ha dicho Diego a mí cuando yo estaba con él”, aseguraba Lola en plató. “Evidentemente, no”, afirmaba Andrea.

“No tires la piedra y escondas la mano y lo que estás diciendo es incierto. Este plató es de Supervivientes, habla de mi amigo en su concurso, no hables de mi vida, que yo, ni participo en el concurso ni me dedico a la televisión, ¿lo entiendes? Vengo aquí a defender a Diego en Supervivientes. Ubícate donde estás”, le decía completamente enfadada a la ex de Diego.

Ion Aramendi rompía la discusión con un baile para volver a retomar el tema. Andrea explicó que ese primer gran amor de Diego ahora tiene pareja a la que respeta. Y volvieron a discutir. “De mí no hables”, le pedía a Lola de la que aseguraba que si estaba donde estaba era por su amigo.

En redes sociales, en seguida, muchos seguidores del programa se ponían del lado de Lola.

Parece que el orgullo está más presente en plató que en la isla.