María del Monte habla sobre lo que supuso para ella la supuesta relación con Isabel Pantoja

María del Monte concedió el pasado domingo la entrevista más personal de toda su carrera. Casi un año después de que la cantante de sevillanas sorprendiese a toda España dando el pregón del Orgullo Gay de su Sevilla natal y a la vez, confirmase así su homosexualidad, la autora de hits como Cántame y Yo soy del sur se ha sentado en La Sexta junto a Jordi Évole para hablar de su trayectoria personal y profesional.

En una entrevista absolutamente intimista Del Monte ha hablado con Évole de prácticamente todo, incluida la supuesta relación que la prensa le atribuyó con la también cantaora Isabel Pantoja, uno de los temas que más la ha perseguido a lo largo de los años.

Évole abordó la cuestión enseñándole a la artista una entrevista que ella misma le había hecho en televisión a la popular tonadillera, un contenido que, para el catalán, tenía todos los "ingredientes" necesarios para llamar la atención de la prensa del corazón que, por entonces, barajaba la posibilidad de que entre ambas mujeres existiese una relación sentimental.

Del Monte al principio trató de echar balones fuera, pero cuando Évole le preguntó directamente por qué creía ella que "despertaba tanto morbo esa hipotética relación" que podían haber tenido ella e Isabel Pantoja, la artista respondió de forma concisa. "No lo sé. Pero yo no voy a hablar más de eso", dijo Del Monte en un tono muy tajante.

Sin embargo, Évole supo volver a encaminar la situación y le reformuló la pregunta enfocada, esta vez, en la presión mediática que Del Monte tuvo que sufrir cuando se especulaba sobre una supuesta relación entre ella e Isabel Pantoja.

"Eso lo llevé regular. Yo vivía hasta entonces con un desconocimiento absoluto a lo que era eso. Ese mundo yo lo desconocía. Es verdad que yo había grabado muchos discos, que me habían comprado muchos discos, que tenía muchísimo trabajo... Pero jamás en mi vida vi un fotógrafo persiguiéndome. Yo eso lo desconocía", sostuvo María.

Pero la cosa no quedó ahí. Del Monte aseguró que en esa época en la que la prensa no le quitaba el ojo de encima a Isabel Pantoja, ella vivió de primera mano lo que era el acoso de los paparazis. "Llegué a conocerlo a límites insospechados y eso no me gustaba", confesó la cantante, que narró que, entonces, se limitó a gestionarlo de la mejor forma que pudo.

"Todo lleva su tiempo y, al cabo del tiempo, he conseguido que me respeten. Yo ahora me siento una persona muy respetada. Y que me sigan, no lo veo muy respetuoso", aseguró Del Monte, que llegó a detallar que, a su parecer, el objetivo era Isabel Pantoja y no ella. "¿Por qué tenía yo que recibir el castigo de no tener libertad si yo no había hecho nada?", se preguntó la artista antes de confesar que, en aquella época, le llegaron a ofrecer hasta 300.000 euros por hablar en televisión sobre su vida privada. Algo que jamás aceptó.