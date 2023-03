Adara Molinero ha cumplido 30 años a muchos kilómetros de casa en Supervivientes. Lloraba al darse cuenta de que en ese día tan especial no podía estar con los suyos. Pero el programa decidió sorprenderla en Conexión Honduras.

Pudo hablar con Elena, su madre y gran superviviente. “Muchísimas felicidades cariño, aquí todo está bien, todo está en orden. Martín está fenomenal, no se pierde ni una de tus pruebas, ni siquiera tu salto”, le decía a su hija que no podía evitar emocionarse.

“No concursas sola, lo haces con el cariño de tus seguidores y de todos los que te queremos, tu familia, cariño. Cuando estés flojita piensa en los consejos y las conversaciones que hemos tenido amor. Se te ve muy competitiva, muy fuerte, muy sólida. Te amo muchísimo, lo estás haciendo muy bien. Eres muy generosa”, seguía diciéndole en su corta conexión.

Adara no dejaba de repetir lo dura que es esta aventura. “Es muy duro, pero lo vas a conseguir”, le aseguraba su madre. “Estoy fuerte de mente, tengo mucha ilusión y estoy a la vez feliz de quedarme aquí, pero es muy duro, nunca lo pensé”, decía la concursante entre lágrimas.

“Esto es un sube y baja. Habrá temporadas que estés bien, habrá temporadas que estés mal, pero es una experiencia única. Y desde aquí se te ve fenomenal, luchadora, guerrera, fuerte”, terminaba diciendo Elena antes de cortar.

Gran dilema

No era la única sorpresa. Se puso delante de una mesita con algo para ella. Cuando levantaba la tapa descubría una tarta de nata y cerezas espectacular. “Madre mía, con el hambre que tengo, estoy hasta temblando. Qué rico, por favor”, decía. Pero no iba a ser tan feliz.

“Te voy a plantear un dilema. Adara tienes que elegir: Te quedas con la tarta y la compartes solo con una persona de tu equipo o se la regalas a otro equipo y tú no catas nada”, le explica Ion Aramendi.

No tardaba en echarse a llorar: “Me sabe fatal y que me perdonen mis compañeros. Sé que todos lo estábamos pasando muy mal con el hambre y todo, pero me gustaría comérmela con un compañero”. Y elegía a Gema Aldón.

Ion le hacía llamar al resto de habitantes de Playa Royale. “Lo siento chicos, si me hubieran dicho más compañeros, antes que otra playa, hubiera elegido a los de aquí, pero tengo que elegir a una persona, lo siento mucho, y es Gema”, les explica a Diego Pérez y Manuel Cortés.

En esas condiciones, una tarta es un gran regalo.