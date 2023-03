Violeta desvela la condición médica que ‘Supervivientes’ le impone para volver al reality

Lo reconocemos: una de nuestras concursantes favoritas de la historia de Supervivientes es Violeta Mangriñán. La valenciana se convirtió en una de las protagonistas de la edición de 2019, protagonizando una historia de amor con Fabbio de la que fueron testigos millones de espectadores y espectadoras.

Por desgracia, la joven tuvo que abandonar el concurso por motivos médicos. Y es que en la octava gala del programa fue evacuada por su malestar, siendo sometida a varios chequeos médicos que terminaron con la decisión de que debía volver a España.

"Mi vesícula no aguanta más aquí... No me voy a morir, pero, si la cosa se complica, aquí no pueden operarme. Es por eso que tengo que volver a Madrid", dijo Violeta para despedirse de sus compañeros y compañeras de Supervivientes.

La condición para que Violeta vuelva al concurso

Teniendo en cuenta que Violeta dejó el concurso por motivos de salud, la organización del programa le prometió una plaza en la siguiente edición si ella quería. Una decisión que Violeta siempre ha tenido en cuenta.

A pesar de ello ya han pasado cuatro años y tres ediciones desde que Violeta abandonó Honduras. De este modo, ¿por qué la influencer no ha vuelto al programa? Aunque muchos pensaban que se debía a su reciente maternidad —su hija Gala nació en julio de 2022— ahora hemos conocido la verdadera razón.

Ha sido en una entrevista para El Televisero, durante los Premios Ídolo, donde Violeta ha desvelado la verdadera razón. Y tendría que pasar por quirófano para ello:

"Yo firmé la renovación. Como salía por enfermedad, volvía en 2020, pero me tenía que quitar la vesícula. Era una de las condiciones que me ponían porque el seguro del reality no se hacía cargo".

Fue entonces cuando Violeta lo vio claro y decidió declinar la oferta: "No me voy a quitar la vesícula para ir a un reality. Y por eso me quedé".

Cuando el reportero le ha preguntado si sigue teniendo la puerta abierta, Violeta ha respondido lo siguiente: "Si me pagaran muchísimo dinero, me lo pensaría".

Sin duda, Violeta tiene las cosas claras y prioriza estar bien. Y no quiere pasar por quirófano por un concurso de televisión.