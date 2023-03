De Bad Bunny a Taylor Swift: 10 canciones que deberían haber sido singles

Una de las consecuencias directas del triunfo de plataformas de música en streaming como Spotify fue la caída de las ventas digitales y de formatos físicos dentro de la industria. Los medios de venta tradicionales ya se resintieron con la llegada del iPod y la piratería: pagar por una descarga digital (o simplemente descargar una canción y consumirla de manera gratuita) introdujo al sector en una crisis que se acentuó con la llegada del streaming.

El triunfo de Spotify no solo ha sido que la gente vuelva a pagar por la música (la plataforma cerraba el 2022 superando los 490 millones de usuarios activos mensuales, de los cuales 205 correspondían a usuarios premium), sino que la forma de trabajo de los artistas también cambió: muchos se decantaron por el formato single para ir lanzando música poco a poco sin la necesidad de que hubiese un proyecto discográfico detrás. Excluyendo a las grandes estrellas internacionales, pequeños y medianos artistas preferían ir soltando pinceladas de su trabajo y mantenerse en la escena a fracasar y endeudarse con las grandes inversiones económicas que supone lanzar un disco físico al mercado.

Hoy, sin embargo, nos movemos entre el pasado y el presente para reivindicar algunas de las canciones de artistas nacionales e internacionales que deberían haber sido lanzadas como singles. Dentro de cada disco hay pequeñas joyas que solo los verdaderos fans de un cantante llegan a escuchar, porque la promoción de estas canciones no va más allá de los conciertos en directos y del lanzamiento del disco. Canciones que te encantaría escuchar sobre los escenarios o en una noche de fiesta y que todo el mundo corease, pero que no llega a suceder precisamente porque no formaron parte de las fórmulas radiofónicas y los canales habituales de promoción. Aquí te enseñamos algunas.

Taylor Swift - Cruel Summer y New Romantics

17 años después de haber iniciado su carrera musical Taylor Swift es una de las artistas más importantes de la industria a nivel internacional. No hay nada que se le resista: la capacidad de plasmar sus vivencias en sus canciones y de movilización de sus fans en todo el mundo la convierten en una de las cantantes con mayor número de ventas físicas incluso en un momento de vacas flacas. Hoy nos toca reivindicar Cruel Summer (de su etapa Lover) y New Romantics (de 1989 Edición Deluxe) como las canciones que se merecían su videoclip propio y promoción antes del lanzamiento de sus discos. Dos clásicos contemporáneos que no nos cansaremos de reivindicar.

Harry Styles - Cinema

Harry Styles cumplía un sueño hace escasas semanas cuando conseguía llevarse a casa el Grammy a mejor álbum del año para Harry's House. Un tercer disco en solitario que, sin duda, le ha traído muchas alegrías. En su momento pudimos escuchar tres singles: la mítica As It Was, Late Night Talking y Music For a Sushi Restaurant. Aparte de esta santísima trinidad para el británico, nosotros recomendamos Cinema, una canción que una parte de sus fans relaciona con la actriz y cineasta Olivia Wilde.

Katy Perry - Not Like The Movies

Katy Perry fue una de las reinas indiscutibles de la música antes de la irrupción del streaming en la industria. Solo entre 2011 y 2012 la cantante conseguía colarse en el libro Guiness de los Records por vender 19 millones de copias de Teenage Dream, su segundo disco, en todo el mundo; pero las cifras de ventas de singles no tienen nada que envidiarle: 13 millones de copias para California Gurls, 12 millones para Teenage Dream, 17 millones para Firework, 13 millones para E.T., 9,4 millones para Last Friday Night (T.G.I.F.) y 6,5 millones para The One That Got Away son ejemplo de ello. En esta ocasión, sin embargo, no podemos dejar de recomendar Not Like The Movies, una balada de la californiana en toda regla.

María Escarmiento - Sobre todo de mí

María Escarmiento ha conquistado a media España con el lanzamiento de su primer disco, Cosas de brujas, que incluye en su track list su versión makinera de PUEDES CONTAR CONMIGO de La Oreja de Van Gogh. Muchos son los avances que hemos podido escuchar del álbum en los últimos meses (avances que, entre otras cosas han conseguido que la madrileña haga sold out en su paso por Valencia, Barcelona y Madrid). Sin embargo, nuestra favorita es Sobre todo de mí.

Quevedo - Dame

En cuestión de un año Quevedo se ha convertido en uno de los artistas españoles con más proyección internacional. Más de 34 millones de oyentes escuchan sus canciones mensualmente y, después del éxito de su sesión con Bizarrap, el canario lanzaba el 20 de enero su disco debut: Donde quiero estar. En él e incluyen sus hits Punto G o Vista al mar, pero hoy recomendamos Dame, su colaboración con Omar Montes.

Miley Cyrus - Jaded

Miley Cyrus rompía todos los records de streaming este año con Flowers, el lanzamiento del primer sencillo de Endless Summer Vacation; disco que estrenaba el pasado 10 de marzo. El mismo día del lanzamiento le otorgaba a River la categoría de single, con su propia promoción y un videoclip. Sin embargo, nosotros queremos recomendar Jaded, una canción que se siente como la Cara B de Flowers, donde Miley Cyrus se recrea en una relación pasada que terminó fatal y se pregunta "después de todo lo vivido, ¿era necesario terminar así?". Parece que hay todavía melones por abrir en su relación con Liam Hemsworth.

Aitana - Mejor que tú

Es difícil con la trayectoria de vértigo que ha vivido en los últimos años pensar en una canción de Aitana que, haya sido single o no, no se haya convertido en un auténtico temazo. Solo con el final de su gira el año pasado, el 11 RAZONES MÁS TOUR, conseguía llenar tres veces el Wizink Center de Madrid y 1 vez el Palau Sant Jordi colgando el cartel de "entradas agotadas". En este momento nosotros queremos recomendar Mejor que tú, de su primer disco. Una canción que a día de hoy sigue siendo ejemplo de excelencia pop.

Adele - My Little Love

Adele y su último disco, 30, nos ha regalado uno de los grandes temazos en lo que llevamos de década: Easy On Me. Sin embargo, pese a sus ventas de discos y reproducciones de sus singles, las canciones que no han formado parte de los adelantos de su cuarto álbum no han funcionado de forma excelente en Spotify para una artista internacional (ocho de ellas no superan los 100.000 streams diarios y 3 no llegan a los 50.000). A nosotros nos encanta My Little Love: una carta de amor y disculpas a su hijo Angelo, el amor de su vida.

Bad Bunny - Hablamos mañana

Bad Bunny es otro de los artistas indiscutibles del panorama internacional. El puertorriqueño cerraba el 2022 convirtiéndose en el artista más escuchado en Spotify a nivel global por tercer año consecutivo, consiguiendo una nominación a Mejor Álbum del Año en los Premios Grammy tras el lanzamiento de su último disco: Un verano sin ti. Líder absoluto de la era del streaming, ha sabido escoger muy bien los singles de cada uno de sus discos. Cerramos esta recopilación recomendando Hablamos mañana junto a Duki y Pablo Chill-E.