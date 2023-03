Si pensábamos que ya lo habíamos visto todo de David y María en ‘La isla de las tentaciones’ llega algo nuevo

Elena es una contradicción constante en La isla de las tentaciones. Desde que descubrió que su novio estaba manteniendo relaciones sexuales con María dio por zanjada su relación. Ahora, depende del día se debate entre que no quiere volver a verlo y en que quiere tenerle delante para que le dé explicaciones.

Igual le pasa en las fiestas, lo mismo le apetece divertirse y darlo todo con los solteros como provoca un enfado porque no quiere jugar con ninguno de ellos. También hay que entenderla, porque su situación no debe ser nada fácil.

Vale, como dice Naomi, que no es la única a la que le han puesto los cuernos, pero sí se la única, que no tiene con quién lamerse las heridas porque no ha conectado con ninguno de los chicos.

La otra cara de la moneda

A diferencia de su chico, que también cae en esas contradicciones, que le hacen llorar de vez en cuando con Elena, pero lo olvida en cuanto se acuesta con María que es bastante a menudo.

Les hemos visto moverse en muchas ocasiones bajo las sábanas, pero cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, llega el paso más allá. Cuando ya todos sus compañeros se habían ido a dormir tras la fiesta, a ellos todavía les quedaban ganas de darse un bañito.

Y no se metieron en la piscina sino en el jacuzzi, que estaba más calentito y parece que ese calor les recorrió el cuerpo y ya, sin necesidad de taparse, mantuvieron relaciones sexuales en el agua.

La primera vez

“Es la primera vez que lo hago en un jacuzzi, pero la verdad que me ha encantado. Además, con David, es que todo es genial”, aseguraba ella ante las cámaras después del momentazo, ya más calmada.

No ha faltado detalle, ni el escalofrío que le ha recorrido el cuerpo a David después de su momento de pasión.

Y claro, ha sido un momento de esos para comentar en redes, y muchos ya han clausurado el jacuzzi después de lo ocurrido. Porque si hay algo que ha llamado la atención es la falta de condón en ese momento.

Ahora queda saber si David se presentará a la hoguera de confrontación y verá con Elena estas imágenes.