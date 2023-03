Naomi reaccionando a las imágenes de David con su suegra en ‘La isla de las tentaciones’ no tiene desperdicio

Elena decidió no ir a su última hoguera después de haber visto en la anterior a David manteniendo relaciones sexuales con María. Una tensión que le provocó, incluso una bajada de tensión y el desmayo más comentado del año. Mucho estrés para ella en La isla de las tentaciones.

Sandra Barneda ya anunció que el no haber acudido a la hoguera llevaba implícita una sanción que hemos conocido en el último programa. En esta ocasión, Elena sí iba a la hoguera.

“Ver las imágenes es lo que me desestabiliza”, le decía a Sandra cuando le preguntaba cómo estaba. También tenía claro que David no se había arrepentido de su infidelidad. “Si se ha enamorado de ella o quiere iniciar algo con ella, pues estupendo”, aseguraba. Claro que también admitía que le quería. “Por eso estoy así en la villa, que no abro con nadie, porque tengo sentimientos por él”, confesaba.

Sanción

Sandra le recordaba que se había saltado las normas y le anunciaba que las consecuencias eran no ver imágenes de David, “pero dada la importancia de lo ocurrido, serán tus compañeras las que vean las imágenes”.

Elena se ponía de espaldas a la Tablet, al lado de Sandra imaginando que el siguiente paso sería ver a David confesando que se había enamorado. Pero no, las imágenes que ven las compañeras de Elena son las del encuentro de David con su suegro. Naomi no tardó en levantarse y colocarse en primera fila para no perderse detalle. “No me lo puedo creer, no”, reaccionaban las chicas.

“Me encanta”, “soy su fan ya” o “es buenísima”, son frases que Naomi le dedicaba a la madre de Elena que no podía ver lo que estaba sucediendo, aunque ellas se lo iban contando. “Tu madre es lo máximo”, le aseguraba Naomi una vez acabado el vídeo.

“Creo que mi madre le ha dejado las cosas bien claras, ha perdido una joya”, aseguraba Elena después de escuchar lo que había ocurrido. “Yo me merezco más que esto y que no me quite la sonrisa por nada y por nadie”, pensaba que le diría su madre.

Hoguera de confrontación

“Me siento fuerte y viendo a mi madre, que le ha dicho las cosas claras, yo se las quiero recalcar yo. Me siento fuerte para enfrentarme a él. Creo que ha llegado el momento de que me dé las explicaciones a la cara: quiero una hoguera de confrontación. He visto todo lo que tenía que ver, me he venido arriba y estoy abriendo los ojos. Ver a mi madre decirle todo lo que le ha dicho me hace más fuerte y creo que es el momento”, aseguraba.

Sandra le dejaba claro que, si David no aceptaba, Elena tendría que abandonar la isla sin hablar con él y él tendría que irse también.

En el avance hemos visto que Elena se asombra de que no haya aparecido. Pero nunca se sabe.