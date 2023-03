Antonio Pagudo desvela en 'El Hormiguero' su ritual más escatológico

El actor Antonio Pagudo fue uno de los invitados más epeciales que ha tenido El Hormiguero esta temporada. El intérprete acudió al plató de Antena 3 a presentar el filme Bajo Terapia, que se estrena en los cines el próximo viernes 17 de marzo pero, entre promoción y promoción para tratar que los españoles les muestren apoyo a su proyecto en las salas, Pablo Motos le coló alguna que otra pregunta personal que acabó desembocando en una de las confesiones más escatológicas que ningún invitado ha hecho ante las hormigas.

Para arrancar Pablo Motos le explicó al público del programa que Mónica, la pareja de Antonio Pagudo, trabaja en El Hormiguero, por lo que, en esta ocasión, el equipo de guionistas del formato había tenido algo de ventaja para preparar la entrevista. Tanta que habían logrado averiguar cosas tan ínitimas como el hecho de que el intérprete de La que se avecina tiene un ritual que sigue siempre a rajatabla cuando llega a la habitación de un hotel.

Pagudo y la que es su pareja desde hace 21 años se conocieron en un rodaje, por lo que en los inicios de su relación dormían siempre en hoteles. Y esto hizo que romantizasen este tipo de suites hasta el nivel de querer recrear una en su casa diseñando un espacio en el que se puede ver la ducha desde la cama e instalando una pequeña nevera rellena de cervezas fías y agua al más puro estilo minibar.

De hecho, Pagudo y su mujer han pasado tanto tiempo en hoteles que el actor ha llegado incluso a desarrollar un pequeño ritual un tanto escatológico que sigue rajatabla cada vez que entra una suite. "Es marcar el territorio. Yo llego, deshago la maleta e inmediatamente el cuerpo me pide probar el váter... Es algo que no puedo evitar. 'Desalojo' y a partir de ese momento ese cuarto es mío. Me siento como en casa", sostuvo el intérprete provocando una risa generalizada en el plató.

Sebastián Yatra. / Getty Images

Después de la particular visita de Antonio Pagudo esta semana estarán también en El Hormiguero dos artistas te talla internacional. Este martes 14 de marzo estará el colombiano Sebastián Yatra, que acudirá a presentar su último single, Una noche sin pensar y anunciar algunas nuevas fechas de su gira de verano por España; y el miércoles 15 de marzo será el turno de la argentina Emilia, quien está de paso en nuestro país para dar un concierto en Las Ventas y, además, juntarse con sus fans en un Stage de LOS40 que se celebrará el sábado 18 de marzo en Madrid.

Para cerrar la semana El Hormiguero acogerá también la vista de varios de los finalistas de El Desafío de Antena 3, un concurso de la propia casa que ya encara los últimos episodios de esta tercera edición.