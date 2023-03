Sandra Barneda avanza una novedad en ‘La isla de las tentaciones’: “Por primera vez podréis verles y oírles”

Este lunes volvimos a disfrutar de una nueva entrega de La isla de las tentaciones. Vimos cómo van avanzando las relaciones en las distintas villas y cómo las dudas, las culpas y las inseguridades se van adueñando de los protagonistas.

De nuevo, tanto chicas como chicos tuvieron que asistir a una hoguera. En esta ocasión, Elena sí que fue y recibió su sanción. No le dejaron ver sus imágenes, se las contaron sus compañeras que fliparon con su madre y su encuentro con David.

Lydia vio salir a su chico de la piscina un poco azorada tras estar con Miriam. Marina ha comprobado que Álex sigue avanzando con Yaiza y Naomi se quedó sin imágenes de Adrián. Muchas emociones que terminaron con un anuncio de Sandra Barneda.

“Chicas, quiero daros las gracias por compartir vuestros sentimientos, sé que no es fácil y menos a estas alturas de la experiencia”, les decía justo en la semana en la que han logrado desactivar la luz de la tentación en su villa después de haber acertado el color que se correspondía con cada uno de sus novios.

Algo que no consiguieron en la otra villa. “Lleváis mucho tiempo separadas de vuestros novios y sin tener noticias de ellos, pero os adelanto que eso está a punto de cambiar”, les decía para sorpresa de todas ellas.

Novedades

“Por primera vez en La isla de las tentaciones, podréis verles y oírles. Eso será muy pronto”, les anunciaba. Eso sí, sin dar más detalles. Habrá que ver si es algo parecido a lo que pudo hacer Javi Redondo en la anterior edición cuando pudo conectar con la villa de las chicas durante diez minutos y ver lo que hacía su chica, Claudia Martínez. Tal vez en esta ocasión sea algo parecido en grupo.

El caso es que las chicas se iban de la hoguera comentando lo que acaban de vivir. “Tía, yo quiero a David”, seguía diciendo Elena. “Y yo a Álex, ¿qué te piensas? ¿Qué no le quiero?”, decía Marina.

“A lo mejor se la ha follado y no quieren que me de aquí a mí un shock anafiláctico”, exponía Naomi sobre el hecho de no haber visto nada de su chico. “Pues yo creo que está arrepentido”, aseguraba Lydia. “Pues es un estúpido porque él lo que ha visto va a flipar”, contestaba ella.

Todavía queda mucho programa por ver y todo puede dar muchas vueltas.