Armin Van Buuren desvela todos los detalles de su triple disco, ‘Feel again’, con Rehab, Blasterjaxx...

El nuevo proyecto discográfico de Armin Van Buuren ya tiene nombre y apellidos. De hecho, ya tiene hasta fecha de nacimientol. El dj neerlandés ha confirmado la publicación de su octavo disco para el próximo 31 de marzo bajo el título de Feel again.

A través de sus perfiles oficiales en las redes sociales, el músico ha dado todos los detalles sobre esta nueva aventura musical de la que hemos ido recibiendo nuevas canciones en los últimos meses. Sin embargo, apenas tendremos que esperar un par de semanas para poder escucharlo al completo.

Y será todo un placer a juzgar por las 34 canciones que componen las tres partes en las que Van Buuren ha dividido el disco. Feel Again tendrá tres partes que podrían corresponder a diferentes propuestas sonoras o incluso temáticas a juzgar por lo que ha publicado en sus cuentas.

"Estoy muy emocionado de finalmente anunciar la fecha de lanzamiento de mi octavo álbum de estudio, 'Feel Again': ¡31 de marzo! El álbum es muy personal para mí; es un viaje sobre encontrarme a mí mismo de nuevo y reconectarme con amigos, familia y, por supuesto, con todos vosotros" empezó publicando el dj.

"Empecé el viaje de Feel Again en noviembre de 2021 con el lanzamiento de No fun y desde entonces he lanzado las dos primeras partes del álbum. El próximo 31 de noviembre llegará el momento para el disco al completo. No puedo esperar! 'Feel Again' ya está disponible para pre-guardar (streaming) y pre-orden (CD y descarga).

Este es el listado de canciones de Feel again

Part 1

Feel again ft. Wrabel Oumuamua No fun with The Stickmen Project Human touch ft. Sam Gray Come around again With Eillen Ted ft JC Stewart Let you down Start Again ft. Jesse Pink Pas de bourree ft Lucky Lou Love we lost with Rehab ft. Simon Ward Off Shore with Avra vs Chicane

Part 2

One more time ft Maia Wright Superman with Blasterjaxx ft. 24h Forever and always with Gareth Emery ft. Owl City Roll the dice ft. Philip Strand I'm sorry ft. Scott Abbot Computers take over the world Clap Hey (I Miss you) Something beautiful Live on love with Diane Warren ft My Marianne Shot at love ft. Husky

Part 3