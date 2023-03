Tania Llasera tras ver el documental de influencers de Prime Video: “Hay muchos trapicheos oscuros”

Influencers. Cómo sobrevivir a las redes. Es el documental que ha estrenado Prime Video que nos muestra una industria en crecimiento con muchas luces y muchas sombras también. Muchos de sus protagonistas se dieron cita en Madrid para el estreno en una fiesta que no quiso perderse Tania Llasera.

“¿Sabías que España es el País con más influencers per capita del mundo? Yo no. Me he enterado por @lucloren. Os recomiendo, porque lo siento así, el nuevo documental de @amazonprime sobre los #influencers #sobreviviralasredes⚡️ (4 episodios de 50min) Yo solo he visto el 1er capítulo y pinta bien. Las luces y las sombras de ser muy joven y ganar un dineral, la #saludmental y la soledad se palpan real”, explicaba Llasera en redes.

Ella se ha convertido también en influencer con el contenido que comparte en redes con el que intenta apostar por una mujer y maternidad real. Se ha acercado al documental con un espíritu crítico.

Las críticas

“La asociación de representantes de influencers también ya va siendo una necesidad…hay muchas comisiones invisibles y trapicheos oscuros; donde hay dinero y juventud, también lo digo alto y claro. Y gente maravillosa y agencias con transparencia por supuesto que también existen y se agradece”, demandaba.



Es consciente de que ahora hay muchos niños que no quieren ser ya policías o médicos. Ahora quieren ser youtubers, tiktokers o streamers. “Entiendo que ejercer influencia es el Sueño de much@s. Y que los influs siembran mucha envidia y atraen haters. Entiendo que hablar de la salud mental desde el Olimpo es echar sal en la herida. Pero todo trabajo conlleva un curro que no se ve. Ser influencer es exponer ‘casi’ todo de tu vida, ser visible. Pero en ese ‘casi’ está lo invisible: está la vulnerabilidad y la 💩 que viene con la fama, que no es fácil de digerir y menos si tienes 16 años y millones de ojos mirándote”, reflexionaba sobre las sombras de este sector.

“Nuevas tecnologías, nuevos trabajos, y nuevos problemas mi gente. La Juventud no tiene ni un pelo de tonta, pero es joven y siente en concordancia TODO MÁS. Tenemos que cuidarlos dando herramientas fuera de redes para entender life offline primero, y luego life online. Que ambas son una realidad que han de llevarse bien entre ellas. Y mirad, a mí me cuesta y llevo años en esto ya…esto no es rápido. Para jóvenes que lo quieren todo para ya, esto de construir la salud mental lleva tiempo. No hay otra. Ya lo decía mi abuela: paciencia”, aconsejaba priorizando la salud mental y los muchos problemas que están surgiendo consecuencia de este ritmo de vida que llevamos.

“Conclusión: Sí, seré una vieja pelleja …pero la experiencia es mucho más que un grado: es otra galaxia- (Hablan 15 años de terapia)”, terminaba. Y son muchos los que están ya dando vueltas a sus palabras.