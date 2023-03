Blanca Paloma tendrá más presupuesto que Chanel para Eurovisión

En apenas un par de meses España volverá a ilusionarse con la posibilidad de que España vuelva a conquistar el micrófono del Festival de Eurovisión que Chanel estuvo a punto de traer el pasado año con SloMo. Para ello RTVE quiere poner todos sus medios a disposición de Blanca Paloma y por ello ha aumentado el presupuesto para la participación en el evento de 2023 en Liverpool.

Público ha desvelado la cantidad máxima que RTVE podría gastar en la representación española con la canción Eaea. A diferencia de lo que sucedió el pasado año, la corporación pública ha financiado el videoclip de la representante española a diferencia de lo que pasó con la artista cubano-española.

TVE tendrá un máximo de 732.940 euros según ha desvelado Público que ha tenido acceso a la información gracias a la ley de transparencia. Siempre según esta fuente, las partidas serían de 20.000 y 5.511 euros. para decorados / ambientación y medios técnicos, respectivamente. "El coste de la escenografía es más alto: el año pasado con Chanel sólo había coreografía y este año hay que construir bastantes elementos" aseguran desde el ente público que también ha aumentado el presupuesto para el alquiler de medios técnicos.

Con respecto al tercer puesto de Chanel, Blanca Paloma contará con un incremento de casi el 12% del dinero pero buena parte de ese aumento de lo 'comerá' la propia participación en el festival cuyo coste ha subido 45.000 euros con respecto al 2022. Sin embargo, esto es lo presupuestado y no significa que la cantidad no pueda ser inferior, es decir que no se gaste todo lo presupuestado, o superior, en caso de que se encarezcan los costes.

Blanca Paloma dejó sin palabras a la audiencia con una candidatura espectacular al ritmo de EAEA: una nana flamenca inspirada en su abuela. La artista ha querido plasmar en el vídeo el concepto que la hizo ganadora en la última edición del Benidorm Fest. Está dirigido por Ángel Pastrana y cuenta con cuatro localizaciones clave para plasmar el folklore y la fuerza de Eaea. Busca en la sencillez algo realmente sensible y con garra, y lo cierto es que consigue el objetivo con creces gracias también a los colores elegidos (solo blanco, negro y tonos rojizos) y unos planos en los que, por qué no decirlo, ella luce como ganadora del festival.

Blanca Paloma va a centrar ahora el tiro en la promoción de su candidatura para Eurovisión 2023. Darse a conocer en el resto de Europa es fundamental de cara a la celebración del certamen de música y el vaivén de las casas de apuestas. En estos momentos, España permanece octava, mientras que Suecia sigue a la cabeza ante la posible participación de Loreen con el tema Tattoo. Habrá que esperar a ver lo que pasa y el recorrido de la representante española antes de la semana del festival. De momento, tienes dos fechas apuntadas en su agenda: la PrePartyES de Madrid el próximo 7 de abril y el 'Eurovision in concert' el día 15 de abril en Ámsterdam. ¿Será suficiente para convencer a los demás países e imponerse a los favoritos?