El discurso de Blanca Portillo en el Festival de Málaga todavía está recibiendo muchos aplausos

Han pasado unos cuantos días desde que Blanca Portillo recibiera un premio a su trayectoria en el Festival de Cine de Málaga. Pero las redes siguen difundiendo mensajes de admiración y aplausos por su gesto. Y es que la actriz acudió a recibirlo en vaqueros y camiseta.

Después de las críticas a Berta Vázquez por su cambio físico o la falta de maquillaje de Sara Sálamo en la alfombra roja de los Premios Goya, ella ha ido un paso más allá.

Y no fue una cuestión de dejadez o protesta, fue su manera de enviar un mensaje. “Voy a intentar leerlo sin llorar. Os estaréis preguntando qué hace así vestida esta mamarracha en una noche de lujo y esplendor. Ha sido una decisión muy pensada”, comenzaba su discurso de agradecimiento.

“Esta noche no estoy aquí para defender un personaje o un trabajo concreto. Estoy aquí porque habéis decidido poner en valor el trabajo de casi 40 años dedicados, casi de forma enfermiza a la interpretación. Y puesto que es eso lo que estáis valorando quiero recibirlo como persona, no como actriz. Y esto es, sencilla y llanamente, lo que soy: Blanca. Una persona”, continuaba.

“Un ser humano despojado de lujos y disfraces, sin aditivos, ni colorantes, ni conservantes. Una mujer de 59 años que la mayor parte del miedo tiene miedo y frío y que necesita desesperadamente cariño y apoyo. Que prefiere los vaqueros a los trajes de noche, las cañas con los amigos al champán de las fiestas, que prefiere el amor a la admiración”, aseguraba sobre sus gustos personales.

La lucha de Brad Pitt y Blanca Portillo

Y no faltaba ese sentido del humor que la caracteriza: “Brad Pitt y yo… tenemos algunas cosas en común. Tenemos casi la misma edad, tenemos exactamente la misma nariz, idéntica, de la mía se sacan cuatro suyas, pero soy idénticas. Es una lástima que naciera en Oklahoma y no en Burgos porque se ha perdido la oportunidad de conocer al amor de su vida, que soy yo, no Angelina Jolie. Lo otro que tenemos en común es que los dos hemos tenido que luchar contra nuestro físico para que se valoraran nuestras capacidades actorales, solo que al revés. Él ha luchado contra su belleza para demostrar que es algo más que un rostro y un cuerpo hermosos y yo, contra mi falta de belleza, para demostrar que, sin ella, también se puede ser actriz”.

Y con esa idea quiso mandar su mensaje en una noche tan especial para ella. “Quiero aprovechar este reconocimiento para lanzar un mensaje de fuerza y esperanza a todos y todas a quienes alguna vez les han dicho que les hace falta el físico para dedicarse a esta profesión. Para dedicarse a ella, lo que hace falta es amor, esfuerzo, formación, capacidad de soñar lo que no existe, valentía para sobreponerse al miedo, respeto por ti mismo y por quienes te rodean. Hace falta cultura, trabajo y devoción. Todo eso aumenta con los años y la práctica, todo lo demás, se lo llevo el tiempo”, concluía.

Desde ese momento, las redes se llenaban de felicitaciones y de mensajes apoyando un discurso que hace mucha falta en una sociedad donde se premia la apariencia. Han pasado dos días, pero parece que las palabras de Blanca siguen generando empatía en redes sociales.

Por muchos discursos más así.