Ana Mena confiesa que fue difícil al principio en la música por ‘Operación Triunfo’: “Me reventó”

Sabíamos que Ana Mena se había ido a Tailandia con Jesús Calleja y ahora hemos podido ver lo mucho que ha disfrutado del país donde no ha dudado a la hora de meterse en una cascada o hacer rafting en cañas de bambú.

Y entre aventura y aventura han podido hablar de música. Lleva trabajando desde que era una niña y eso ha hecho que tenga momentos buenos y otros no tanto. “Te pillas el rebote, pero al final es más fuerte el amor por lo que haces. Pero te frustras y dices ‘no merece la pena y no sé qué voy a hacer en mi vida si yo lo único que creo que sé hacer es esto’”, explicaba ante un asombrado presentador que no entendía que hablase de fracaso con 25 años.

Y es que lleva trabajando desde los 8. Su faceta de actriz fue la que empezó a darle alegrías. Hacer de Marisol o recibir la llamada de Pedro Almodóvar para participar en La piel que habito son grandes hitos en su curriculum.

Comienzos en la música

La música costó más. "Llegó un fenómeno a España, Operación Triunfo, y me reventó. Salieron muchos artistas jóvenes. Era difícil tener tu sitio y tu hueco cuando llega ese tsunami, es muy complicado y tuve que sobrevivir a eso", confesaba.

Por eso tuvo que mirar fuera. Aquí, sus canciones no acaban de tener el respaldo que buscaba. Y a diferencia de otros artistas, no miró hacia Latinoamérica. "Me llamaba la escena emergente de pop que hay en Europa y me gusta en especial la italiana porque he 'mamao' mucha música italiana en mi casa. Todo esto sin tener idea del idioma. De repente, surge hacer una colaboración y de estas cosas que dices 'a ver por dónde suena la flauta'”, explicaba.

Y la flauta sonó y eso que no partía con grandes apoyos. Empezó a triunfar en Italia y ese fenómeno empezó a reproducirse en España poco a poco donde está a punto de publicar su segundo álbum en un ambiente de absoluta expectación.

Cuenta del banco

También han hablado del tema económico. Jesús ha mirado las reproducciones de Ana y le ha preguntado cuánto puede ganar con ellas. No lo tenía muy claro, pero aseguraba que el dinero lo sacan más de los conciertos, que es de lo que viven la gran mayoría de los artistas.

"Te queda muy poquito, de cada concierto, no sé yo si me puede quedar como el 15%", decía de lo que se queda de cada actuación. Como no daba cifras, Jesús quiso saber si lo que le ganaba le daba para comprarse un Ferrari o un Twingo, un Rolex o un Casio? "¿Un Ferrari cuánto cuesta? Un Twingo, me puedo comprar varios Twingos. Y un Rolex, pero tengo que hacer muchos conciertos", contestaba ella.

Es una curranta nata y lleva dedicada a su profesión desde que era niña. De ahí que Jesús quisiera saber si le da tiempo a ligar. “No salgo a ligar porque cuando salgo no lo hago con el propósito de ir a ligar. Yo creo que las cosas surgen más de manera casual. Cuando tenga que llegar, llegará”, aseguraba.

Reconoce que no ha tenido una pareja seria desde que era muy pequeña y que, aunque fuera de manera diferente no lo contaría con cámaras delante. “Ahora en este momento no tengo pareja. Hace tiempo que no tengo pareja, pero me encuentro bien sola. Cuando tenga que llegar, llegará y yo estaré receptiva”, reconocía. Y también explicaba que no es muy de noches locas.

Ana Mena está a punto de dar un paso cualitativo y cuantitativo en su carrera con Bellodrama y es momento de conocerla mejor y Jesús nos ha ayudado a hacerlo.