Ana Mena calienta motores para el lanzamiento de 'Bellodrama' con un spoiler de 'Llorando en la disco'

Quedan muy pocos días para poder vivir en directo el lanzamiento de Bellodrama y volver a escuchar de la boca de Ana Mena una de las frases que ha recorrido medio planeta: "desde Málaga pal mundo". Su esperado segundo disco llegará al mercado y las plataformas el próximo 24 de marzo con 15 canciones con las que la cantante hace su propio homenaje al pop narrando algunas de las vivencias que ha experimentados en los dos años de composición y producción del proyecto entre España e Italia.

Desde el comienzo del 2023 hemos sido testigos del inicio de esta era musical que se mueve entre el llanto y la fiesta: las lágrimas de purpurina adornaban la cara de la cantante tras el anuncio de Un clásico a principios del mes de enero, y su colaboración con Natalia Lacunza, Me he pillao x ti, nos introducía en un crush de verano de la malagueña que se había quedado parado en el tiempo, sin resolverse.

A punto de lanzarse Bellodrama, Ana Mena aprovechaba la noche del 15 de marzo para lanzar un spoiler de otra de las canciones del disco, de las que hasta ahora solo conocíamos su nombre pero no su sonido. Y es que de Llorando en la disco (de nuevo muy acorde a la narrativa que envuelve al disco) hemos podido escuchar lo que parece el estribillo de la canción, donde aparecen los siguientes versos: "He roto el récord de llorar sola en la discoteca, me gusta recordarte y te quiero olvidar. He discutido, tengo para escribir 20 temas y no los tengo todos porque tú no estás. Entre el humo y el alcohol te pienso, entre el humo y el alcohol te vas, si digo que te olvidé te miento, si digo que te olvidé, qué va".

Un tema en la que la cantante se abre en canal para hablarnos de una relación pasada que no ha superado, de una situación en la que se obliga a salir de fiesta para olvidar a la otra persona pero dándose cuenta de que no es la solución en medio de la pista de baile. Termina llorando en el club, confundida entre el humo y el alcohol, atrapada en el tiempo entre el arrepentimiento y la necesidad de superarle.

BOF ESQ NO SOMOS CONSCIENTES DEL ALBUMAZO QUE SE VIENE https://t.co/8hbodOZC2N — sina (@sinaroig) March 15, 2023

no es Un Clásico pero suena a clásico instantáneo https://t.co/b8OM4MolHM — carlos (@carlospeguer) March 15, 2023

Las redes sociales, por su parte, no han hecho más que arder con este pequeño avance. Y es que si alguien conoce bien cómo contentar a su público esa es Ana Mena. "Esta tía es incapaz de hacer un tema mediocre", "bellodrama va a ser todo, este es mi mundo" o "dios mio como va a sonar esto en mi mente RENT FREE" son los ejemplos de algunos de los comentarios citados en la publicación de Twitter que se han podido leer en las últimas horas.

Y tú, ¿estás preparado para bailar y llorar en la discoteca mientras escuchas este temazo de Ana Mena? Nosotros estamos contando los días para tener el disco entre nuestras manos.