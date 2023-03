Miguel de Hoyos y Marina hablan de Manu a sus espaldas en ‘La isla de las tentaciones’ y se prevé movida

Marina y Álex forman una de esas parejas que, desde el primer programa de la sexta edición de La isla de las tentaciones, todo el mundo tenía claro que iba a romper. No dejaron de discutir y los gestos de cariño entre ellos eran un espejismo.

Y no nos equivocábamos. Marina se refugió en Manu y Álex, encontró conexión con Yaiza. Y ambos han sobrepasado límites que hacen difícil un futuro juntos.

En el caso de ella ha aparecido un tercero en discordia que es Miguel de Hoyos. A Marinan le gusta pasar tiempo con él y juegan mucho entre ellos y eso no le gusta nada a Manu que se muestra muy celoso. Y eso que ella no es siquiera su novia. Ahí tiene pinta de que va a haber lío.

Conversación inédita

Hemos podido ver una conversación entre Miguel y Marina en al que ella le explica que su intención es irse sola porque está convencida de que cuando vuelva a España se va a llevar un golpe de realidad tras abandonar la burbuja en la que está viviendo ahora.

Miguel pone en duda que haya sentimientos reales por parte de Manu y ella le asegura que ella ya le ha dicho que no cree que esté enamorado, pese a los celos que demuestra tener. “Ahí tienes la culpa tú porque no le has dejado claro que tú tienes tu novio”, le reprochaba Miguel que evidenciaba que era la primera vez que podía hablar a solas con ella y que, seguro que supondrá una mala cara en el desayuno.

“Es una persona a la que tengo mucho cariño”, decía Marina. “Cariño el que le tengo a mis perros”, le respondía Miguel. “Al final me estoy preocupando más de lo que tengo aquí que de lo que tengo fuera. Me agobia un poco. Dice que salgamos de aquí y me vaya a Canarias con él. Yo no voy a salir de una relación para meterme en otra”, aseguraba ella. Tal vez debería decírselo así de claro a Manu.

El repaso de Yaiza

Y mientras, en la otra villa, su chico disfrutando con Yaiza. La tentadora ha hecho un directo en redes sociales donde ha asegurado que “en esta vida no me arrepiento de nada, porque al final cada cosa que has hecho o has dicho te ha llevado a donde estás, entonces no me arrepiento".

Y ya que estaba ha dado un repaso a todas las chicas. "Naomi me caía muy bien hasta que la he visto con Napoli, a partir de ahí ya no me cae tan bien, pero me gusta porque es muy directa y dice las cosas claras y a mí la gente clara me encanta", empezaba su repaso sobre una de las chicas que le ha demostrado su apoyo en redes.

"Lydia me parece una niña 10, es buenísima. Elena me da penita, la verdad. Se la ve muy buena niña y muy inocente”, decía sobre dos más de las chicas.

Y sí, también ha hablado de marina, la novia del chico que está conquistando. “Marina me parece buena niña en realidad. Todavía le queda mucho por vivir, pero me parece muy buena niña”, aseguraba desde su estudio de tatuajes en Málaga.

Todavía tenemos que resolver si de vuelta a España continuó con Álex o no.